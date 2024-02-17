السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|تواصل مجازر الاحتلال في غزة وشركات البورصة ترفع رأسمالها بأكثر من نصف مليار جنيه

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

شركات البورصة ترفع رأسمالها بأكثر من نصف مليار جنيه منذ بداية 2024

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأسمالها بقيمة 579 مليون جنيه حتى يوم 11 فبراير الجاري، مقسمة بين 50 مليون جنيه خلال يناير، و529 مليون جنيه خلال أول 11 يومًا من الشهر الحالي.

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الإعلام الحكومى بغزة: الاحتلال ارتكب 2503 مجازر راح ضحيتها 35775 شهيدًا ومفقودًا

 أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة عن أنه تزامنًا مع مرور 133 يومًا على الحرب الإسرائيلية على القطاع المنكوب، فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 2503 مجازر منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، راح ضحيتها 35775 شهيدًا ومفقودًا.

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حسين دعسة لـ"الشاهد": أنا ضد من يقول إن مسرحية مدرسة المشاغبين لها تأثير سلبى

أكد الكاتب والأديب العربي الكبير الدكتور حسين دعسة أنه ضد من من يتحدث بأن مسرحية "مدرسة المشاغبين" لها تأثير سلبي علي المجتمع.    

وقال “دعسة”، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "أرى أن في مصر هناك بفعل سعادة مخيفة موجودة في الكتُب والقصص المسرحية.

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رامى صبرى يتألق فى حفل القرن ويشارك فريق عمله غناء "النهايات أخلاق" (صور)

أحيا النجم رامي صبري حفله الغنائي الضخم بفاميلي بارك مساء اليوم بمناسبة عيد الحب بحضور جماهيري كامل العدد في أول حفلاته بمصر بعد إطلاق ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي حقق نجاحا كبيرا بداية العام الجاري.

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انهيار وبكاء.. كواليس 24 ساعة للبلوجر سوزى الأردنية

كشفت مصادر  للدستور بأنه فور وصول البلوجر سوزي الأردنية لمقر التحقيق معها أصيبت بحالة من الانهيار والبكاء الشديد، وتواصلت مع الكثير من أهلها وأصدقائها هاتفيا لاستعطافهم لينجدوها؛ مطالبة منهم إحضار الكثير من المحامين لنجدتها.

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