القائمة الكاملة لمسلسلات المتحدة في شهر رمضان 2024
قائمة مسلسلات المتحدة في شهر رمضان 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسيوشيال مديا استعدادًا لـ موسم مسلسلات رمضان 2024.
وتنشر "الدستور" لعشاق الدراما الرمضانية قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضها في رمضان 2024 في السطور التالية:
مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل إمبراطورية ميم
مسلسل إمبراطورية ميم قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن بطولة النجم خالد النبوي ويقدم بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.
مسلسل فراولة
مسلسل "فراولة" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وهو من إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.
مسلسل جودر
مسلسل جودر تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وهو بطولة النجم ياسر جلال ويشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق.
مسلسل "صدفة"
مسلسل "صدفة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج.
مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه وهو من تأليف وائل حمدي وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، ووإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.
مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل "بيت الرفاعي"من تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وهو من بطولة كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
مسلسل "المعلم"
من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.
مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب تأليف محمود حمدان ومن بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.
مسلسل صيد العقارب
مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.
مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، وكلا من فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.