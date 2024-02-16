القائمة الكاملة لمسلسلات المتحدة في شهر رمضان 2024

قائمة مسلسلات المتحدة في شهر رمضان 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت والسيوشيال مديا استعدادًا لـ موسم مسلسلات رمضان 2024.

وتنشر "الدستور" لعشاق الدراما الرمضانية قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضها في رمضان 2024 في السطور التالية:

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن بطولة النجم خالد النبوي ويقدم بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان والمسلسل إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قائمة مسلسلات المتحدة في شهر رمضان 2024

مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وهو من إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

قائمة مسلسلات المتحدة في شهر رمضان 2024

مسلسل جودر

مسلسل جودر تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وهو بطولة النجم ياسر جلال ويشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق.

قائمة مسلسلات المتحدة في شهر رمضان 2024

مسلسل "صدفة"

مسلسل "صدفة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج.

قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه وهو من تأليف وائل حمدي وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، ووإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي"من تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وهو من بطولة كوكبة من النجوم بجانب الفنان أمير كرارة أبرزهم: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

مسلسل "المعلم"

من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفناني، والعمل من إخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب تأليف محمود حمدان ومن بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

قائمة مسلسلات المتحدة في رمضان 2024

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، وكلا من فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.