يسببه الكحول والسجائر.. علامات لسرطان الفم يمكن رؤيتها على أسنانك

يمكن أن تشير العدوى غير المحددة حول الأسنان واللثة أو الألم المبرح إلى سرطان الفم، وعند معرفة علامات الإصابة بسرطان الفم، لا ينبغي عليك تجاهلها.

ووفقًا لموقع “hindustantimes”، يمكن الوقاية بدرجة كبيرة من سرطان الفم، من بين العديد من أنواع السرطان الأخرى، عن طريق تعديل نمط الحياة والتخلص من العادات السيئة بما في ذلك شرب الكحول أو تدخين السجائر.

يُعرف أيضًا بسرطان الفم، وهو يتشكل في تجويف الفم الذي يشمل جميع أجزاء الفم سواء كانت الشفاه أو اللثة أو اللسان أو الخدين أو سقف الفم.

يمكن منع النمو غير الطبيعي للخلايا في الفم من خلال الاهتمام بنظافة الفم عن طريق التنظيف السليم، سواء كان ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة، أو استخدام خيط الأسنان، أو استبدال فرشاة الأسنان من وقت لآخر.

أهم علامات سرطان الفم التي يمكن رؤيتها على أسنانك

يمكن أن تؤدي حالة الأسنان السيئة أيضًا إلى نوعين من السرطان، أحدها ناجم عن تجاويف الأسنان، وهي أسنان حادة، وأسنان تؤذي أنسجة الفم.

1 - التغيرات في الصوت: التغيرات الملحوظة في جودة الصوت أو البحة لفترة طويلة يمكن أن تكون مؤشرا على الإصابة بسرطان الأنف أو البلعوم الأنفي أو الحنجرة أو الحبال الصوتية.

2 - صعوبة البلع (عسر البلع): صعوبة أو ألم أثناء البلع، الإحساس بجسم غريب، قلس الطعام غير المهضوم قد يكون مؤشرا على سرطان الحلق أو المريء.

3 - ظهور كتل: أي كتل مستمرة في الرقبة أو الحلق أو الفم تتطلب عناية فورية، لأنها قد تكون مؤشرا على نمو سرطاني.

4 - رائحة الفم الكريهة المزمنة (رائحة الفم الكريهة): قد تكون رائحة الفم الكريهة التي لم يتم حلها على الرغم من ممارسات نظافة الفم علامة على وجود أورام في الفم في اللسان أو الفك.