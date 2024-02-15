الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

قبل صدفة.. قائمة أعمال المخرج سامح عبد العزيز فى المواسم الرمضانية

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

استطاع المخرج سامح عبد العزيز التميز بشكل كبير في الأعمال الدرامية؛ ليقدم لعشاق الدراما الرمضانية مسلسل صدفة الذي سيتم طرحة في شهر رمضان 2024.

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة أحداث مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، خاصة بعد أن اعتاد الجمهور على مشاهدة ريهام حجاج في أدوار الطبقة الاجتماعية العالية، بعيدًا عن عالم الكوميديا، ولكن من المتوقع أن تظهر بشكل مختلف، مما جعل الجماهير متشوقة لمتابعة المسلسل.

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قائمة أعمال المخرج سامح عبد العزيز في المواسم الرمضانية

قبل صدفة.. قائمة أعمال المخرج سامح عبد العزيز في المواسم الرمضانية

قدم المخرج سامح عبد العزيز العديد من الأعمال الدرامية خلال مسيرته الفنية ومن أبرزها: "بين السرايات في عام 2015 - مسلسل رمضان كريم عام 2017 - مسلسل أرض النفاق في عام 2018 - مسلسل زي الشمس عام 2019 - مسلسل خيانة عهد في عام 2020 - مسلسل حرب أهلية في عام 2021 - مسلسل يوتيرن في عام 2022 - مسلسل أنا وهي في عام 2022 - مسلسل رمضان كريم 2 في عام 2023"، وغيرها من الأعمال المتميزة.

أبطال مسلسل صدفة 

المسلسل من بطولة ريهام حجاج  وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل، خالد الصاوي، سلوى خطاب، ميار الغيطي، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش، ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة.

وتستمر جهود "فانتدج" و"المتحدة" في التعاون على مدار عامين، لتقديم أعمال فنية قيمة لإمتاع المشاهد، بقصص مختلفة ومثيرة وذات رسالة لإفادة المشاهد، وذلك من خلال تقديم أعمال واقعية، وتخوض مجموعة شركات المتحدة السباق الرمضاني بأكثر من عمل فني؛ لإمتاع عشاق الدراما الرمضانية المصرية.

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