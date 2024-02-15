يبحث عشاق الداراما الرمضانية عن قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، استعدادًا لشهر رمضان الكريم ومتابعة أبرز الأعمال الدرامية المميزة.

وتتعاون ريهام حجاج مع المخرج سامح عبدالعزيز في مسلسل “صدفة” بعد أن حققا نجاحًا في مسلسلها الأخير "جميلة" بالإضافة إلى تكرار التعاون مع المؤلف الكبير أيمن سلامة بعد المشاركة في "لما كنا صغيرين" و"جميلة" و"يوتيرن".

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمشاهدة أحداث مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، خاصة بعد أن اعتاد الجمهور على مشاهدة ريهام حجاج في ادوار الطبقة الاجتماعية العالية، بعيدًا عن عالم الكوميديا، ولكن من المتوقع أن تظهر بشكل مختلف، مما جعل الجماهير متشوقة لمتابعة المسلسل.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرا وهو ان ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة..تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

أبطال مسلسل صدفة

المسلسل من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أيمن سلامة،