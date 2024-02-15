الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| ملك الأردن يحذر بشأن الهجوم على رفح.. وجدول مباريات دورى أبطال أوروبا

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

txt

أخبار فاتتك|الأمم المتحدة: اجتياح رفح سيؤدي لمذبحة.. ودفن 15 شخصًا من ضحايا حادث الإسكندرية

تحذير عاجل من ملك الأردن بشأن تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن، أمس الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس حكيم جيفريز، وكذا مع لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب. 

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

متحدث الصليب الأحمر فى غزة لـ"الدستور": رفح تشهد الآن حالة من الذعر والخوف والقلق

قال هشام مهنا المتحدث الرسمي للصليب الأحمر في قطاع غزة،  إنه للأسف شهدنا ليالي دامية للغاية في محافظة رفح بعد أن قتل العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، متابعا: "هذه نتيجة حتمية قد حذرنا منها مرارا وتكرارا عندما يتم هناك تصعيد للعمليات العدائية في مناطق مأهولة بالسكان بدون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

جدول مباريات دورى أبطال أوروبا 2024 ذهاب وإياب

انطلقت منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا من النسخة الحالية بالموسم الجاري 2023-2024.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أيام 13 و14، 20 و21 فبراير الجاري.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

"الحجار" ينقل تراث موسيقار الأجيال للمعاصرة بأولى حفلات "100 سنة غنا" (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبمناسبة عيد الحب، اطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع النجم على الحجار، أول عروض المشروع الفني 100 سنة غنا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الفراخ البيضاء بـ96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 

في ظل الارتفاعات الشديدة التي وصلت إليه أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الدواجن بمختلف أنواعها إلا أنها شهدت استقرارًا بسيطًا في الوقت الحالي من خلال الأسعار المنشورة من بورصة الدواجن.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط  هنا

الحجار دوري ابطال اوروبا الصليب الأحمر غزة رفح ملك الاردن إسرائيل

مواد متعلقة

أيمن سلامة وريهام حجاج.. كيف أصبحت العلاقة بين الثنائي؟

لعشاق الدراما.. قائمة أسماء أبطال مسلسلات رمضان 2024 والبوسترات كاملة

مسلسلات رمضان 2024 |علاقة مختلفة بين أمير صلاح وحسن الرداد في محارب

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

مسلسلات رمضان 2024.. البطولة النسائية لمسلسل محارب

دراما رمضان 2024|كيف ظهرت ريهام حجاج بشكل كوميدى فى برومو "صدفة"؟

مسلسلات رمضان 2024.. ظهور مختلف للفنان حسن الرداد فى "محارب" (صور)

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

اغتصباها أمام حبيبها.. "ذئاب بشرية" تنهش فتاة النزهة في عيد الحب

سعر الذهب اليوم الخميس 15-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

الفراخ البيضاء بـ96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024 

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 15-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سعد الحريري ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب في عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"