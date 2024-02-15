أخبار فاتتك| ملك الأردن يحذر بشأن الهجوم على رفح.. وجدول مباريات دورى أبطال أوروبا

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

تحذير عاجل من ملك الأردن بشأن تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن، أمس الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس حكيم جيفريز، وكذا مع لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

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متحدث الصليب الأحمر فى غزة لـ"الدستور": رفح تشهد الآن حالة من الذعر والخوف والقلق

قال هشام مهنا المتحدث الرسمي للصليب الأحمر في قطاع غزة، إنه للأسف شهدنا ليالي دامية للغاية في محافظة رفح بعد أن قتل العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، متابعا: "هذه نتيجة حتمية قد حذرنا منها مرارا وتكرارا عندما يتم هناك تصعيد للعمليات العدائية في مناطق مأهولة بالسكان بدون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

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جدول مباريات دورى أبطال أوروبا 2024 ذهاب وإياب

انطلقت منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا من النسخة الحالية بالموسم الجاري 2023-2024.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أيام 13 و14، 20 و21 فبراير الجاري.

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"الحجار" ينقل تراث موسيقار الأجيال للمعاصرة بأولى حفلات "100 سنة غنا" (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبمناسبة عيد الحب، اطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع النجم على الحجار، أول عروض المشروع الفني 100 سنة غنا.

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الفراخ البيضاء بـ96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 15 فبراير 2024

في ظل الارتفاعات الشديدة التي وصلت إليه أسعار الفراخ البيضاء وأسعار الدواجن بمختلف أنواعها إلا أنها شهدت استقرارًا بسيطًا في الوقت الحالي من خلال الأسعار المنشورة من بورصة الدواجن.

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