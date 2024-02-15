الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

متحدث الصليب الأحمر فى غزة لـ"الدستور": رفح تشهد الآن حالة من الذعر والخوف والقلق

هشام مهنا
هشام مهنا

قال هشام مهنا المتحدث الرسمي للصليب الأحمر في قطاع غزة،  إنه للأسف شهدنا ليالي دامية للغاية في محافظة رفح بعد أن قتل العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال، متابعا: "هذه نتيجة حتمية قد حذرنا منها مرار وتكرارا عندما يتم هناك تصعيد للعمليات العدائية في مناطق مأهولة بالسكان بدون اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتمييز واتخاذ الحذر.

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وأضاف مهنا في تصريحات خاصة للـ"الدستور"، أن محافظة رفح تشهد الآن حالة من الذعر والخوف والقلق في أوساط أكثر من مليون ونص نازح ونازحة يعيشون في ظروف معيشية بائسة تنتشر في أوساطهم الأمراض والأوبئة المعدية، ويصعب عليهم الوصول الآمن إلى الغذاء والماء والدواء، ويصارعون الظروف الجوية القارسة في البرد والمطر وينعدم وصولهم إلى رعاية صحية وفوق كل ذلك ينعدم لديهم الشعور بالأمان، ولا يوجد لديهم مكان يلجأون إليه بحثا عن الأمن والأمان، متابعا: “للأسف إذا ما شاهدنا عملية عسكرية في رفح سوف يفقد الآلاف أرواحهم وكان بالإمكان عليها الابقاء عليها والإنقاذ”.

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واختتم مهنا تصريحاته قائلا: “نحن الآن في حاجة ماسة لتطبيق القانون الدولي الإنساني وإتاحة الفرصة للأهالي للوصول للدعم الإنساني المنقذ للحياة وتوفير التدابير الإنسانية اللازمة للفاعليين الإنسانين على الأرض، وهذا كله مناط بتوفير الحماية المدنية اللازمة وتوفير الحماية للمدنيين والمستشفيات ومن فيها من مرضي وجرحي وفرق طبية”.

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كما كررت المستشارة الخاصة أليس وايريمو نديريتو المعنية بمنع الإبادة الجماعية، المخاوف بشأن خطط إسرائيل للقيام بتوغل عسكري كامل في رفح، وهو أمر يكاد يكون من المؤكد أن تكون له عواقب وخيمة على المدنيين في المنطقة.

وقالت المستشارة الخاصة: "إن خطر ارتكاب جرائم وحشية في حالة حدوث توغل عسكري كامل في رفح، خطير وحقيقي ومرتفع".

الاحمر محافظة رفح قطاع غزة القانون الدولي الإنساني الظروف الجوية

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