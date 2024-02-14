الصحة العالمية: كل الأعين تتجه صوب الهجوم الإسرائيلى المحتمل فى رفح

أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، مساء اليوم الأربعاء، عن خشيته من وقوع كارثة إنسانية تفوق التصور، إذا وقع توغل واسع النطاق من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال بيبركورن من قطاع غزة، عبر دائرة اتصال، إلى الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في جنيف، إن كل الأعين تتجه صوب الهجوم الإسرائيلي المحتمل في رفح.

وتابع ممثل الصحة العالمية "ترى الخوف الذي يواجه الناس الذين يسألون مرارًا ماذا سيحدث؟"، منبهًا إلى أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه مرافق المستشفيات مثقلة بالأعباء، وعاجزة تمامًا عن العمل، وتقترب من حافة الانهيار".

وأشار بيبركورن إلى أن 1.5 مليون من سكان غزة مكتظون الآن في خيام مؤقتة، وملاجئ تابعة للأونروا في كل مكان في محافظة رفح.

الأمم المتحدة: 162 مبنى مدرسيًا تعرض للقصف المباشر

من جانبه، صرح وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث بأن 162 مبنى مدرسيًا تعرض للقصف المباشر منذ 7 أكتوبر الماضي، ويمثل هذا ما يقرب من 30% من إجمالي 563 مبنى في القطاع، وفقًا للتقرير المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومنظمة إنقاذ الطفولة.

وأوضح التقرير أنه تم تدمير ما لا يقل عن 26 من تلك المباني، فيما تعرضت مدارس تضم حوالي 175000 طالب وأكثر من 6500 معلم للقصف المباشر، ولفت التقرير إلى أن ما لا يقل عن 55% من المدارس في غزة ستحتاج إما إلى إعادة إعمار كاملة أو إعادة تأهيل كبيرة.

واستشهد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جديد، مساء اليوم الأربعاء، استهدف منزلين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل عائلة نويجع، ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح المجاورة.