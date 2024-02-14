"صحة غزة": الدول التى أوقفت تمويل الأونروا تشارك فى إعدام الفلسطينيين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة، إن تعليق الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يُشكل تهديدًا لأكثر من 70% من سكان قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن مواطني القطاع يعيشون تحت التهديد والعدوان الإسرائيلي باستمرار، موضحًا أن أي توقف لدعم الوكالة سيكون بمثابة إعدام جماعي للمواطنين.

وحذّر من أنه إذا أقدمت الدول على وقف تمويل وكالة الأونروا فهذا يعني أنّ هذه الدول تكون مشاركة في إعدام الفلسطينيين في القطاع.

وأكد أن قطاع غزة يعيش حاليًّا فترة المجاعة الحقيقية، بمستويات غير مسبوقة سواء للأطفال الذين لا تتوفر لهم التغذية السليمة.

وذكر أن هناك أكثر من 60 ألف سيدة حامل و900 ألف طفل و350 ألفًا من مرضى الأمراض المزمنة، بجانب العائلات التي أصبحت حاليًّا بلا مأوى، ولا يحصلون على الغذاء والشراب.

ونوه بأنه في ظل هذه الأعباء، فإنّ المسئولية تكون أكبر على وكالة الأونروا لمواصلة أعمالها الإنسانية والصحية والمجتمعية في غزة.

ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق بهذه المزاعم.