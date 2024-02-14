الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: حماية الروس فى الخارج أولوية وسط عدم الاستقرار العالمى

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي، إن حماية حقوق المواطنين الروس في الخارج تظل أولوية غير مشروطة وسط الوضع غير المتوازن في العالم.

وأكد لافروف أن "حماية الحقوق القانونية للمواطنين الروس في الخارج تظل من بين الأولويات غير المشروطة".

وأضاف لافروف "وكما رأيتم، كان علينا أيضا إجلاء مواطنين روس من مناطق الأزمات والصراعات المحتملة في العام الماضي. ويجب أن نكون مستعدين لهذا العمل بشكل دائم، نظرا للوضع غير المتوازن في العالم، والمحفوف بالمزيد من الأزمات".

وقال لافروف، في وقت سابق، إن روسيا تواصل تنظيم إجلاء المواطنين الروس من منطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وتم إجلاء نحو 1200 مواطن روسي وأفراد عائلاتهم، ومنهم مواطنون من دول أخرى، من قطاع غزة.

وزير الخارجية الروسي لافروف سيرجي لافروف مجلس الدوما روسيا

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