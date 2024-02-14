الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سقوط لعبة بمدينة ترفيهية فى العراق وإصابة 18 شخصا (فيديو)

سقوط لعبة بمدينة
سقوط لعبة بمدينة ترفيهية فى العراق

تعرض 18 شخصًا معظمهم من الأطفال لإصابات نتيجة سقوط إحدى الألعاب في مدينة ترفيهية واقعة في الكوت جنوب العاصمة العراقية بغداد.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة سقوط اللعبة في المدينة الترفيهية.

ونقلت مواقع عراقية وصفحات محلية على مواقع التواصل عن مصدر أمني قوله إن محافظ واسط محمد جميل المياحي أصدر أمرًا بإغلاق "مدينة ألعاب الأحلام"، واعتقال المسؤول عنها، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

كذلك أشارت مواقع عراقية إلى أن مسؤولًا في صحة واسط أكد إصابة 15 طفلًا في حادثة مدينة ألعاب الكوت، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين.

ولم تسجل وفيات من جرّاء الحادث، علمًا أن هناك بعض الإصابات التي تطلبت دخول وحدة الإنعاش.

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