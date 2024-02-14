الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الحكومة التونسية: مؤشراتنا الاقتصادية فى تحسن ملحوظ وسنواصل الإصلاحات الضرورية

رئيس الحكومة التونسية
رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني

أكد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أن المؤشرات الاقتصادية لبلاده في تحسن ملحوظ، مضيفًا أن العمل متواصل للقيام بالإصلاحات الضرورية.

جاءت تصريحات رئيس الحكومة التونسية، خلال استقباله أمس الثلاثاء، رؤساء بعثات فنية ومالية دولية معتمدة في تونس، بحضور وزراء المالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والزراعة والموارد المائية والصيد البحري، وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك وفقًا لبيان للحكومة التونسية.

وأشاد الحشاني، في مستهل اللقاء، بمستوى التعاون القائم بين تونس ورؤساء البعثات الفنية والمالية الدولية، مؤكدًا ضرورة دعم التعاون الدولي وتطويره تكريسًا لأبعاده الاستراتيجية.

ودعا رئيس الحكومة التونسية إلى المزيد من التنسيق مع الشركاء الفنيين والماليين لتحقيق نتائج أفضل، وفي إطار شراكة مستدامة ومربحة للجانبين.

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