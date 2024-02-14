روسيا: لم نعد نعتبر فيينا مكانًا مناسبًا للمحادثات بعد تغير حيادها

قال السفير الروسي في فيينا دميتري ليوبينسكي، إن موسكو لم تعد تعتبر فيينا مكانًا مرجحًا للمحادثات منذ أن "تغير الوضع المحايد للنمسا"، على حد تعبيره.

وحسب تصريحات للسفير الروسي -خلال اجتماع لجمعية الصداقة الروسية النمساوية طبقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الثلاثاء- فقد "أصبحت -في لمح البصر- العلاقات التجارية والاقتصادية الواسعة النطاق لأكثر من نصف قرن من الشراكة في قطاع الطاقة فجأة سامة، في حين تحول الغاز الروسي من أحد أعمدة الرخاء النمساوي إلى تبعية قمعية".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "كل هذا يحدث على خلفية الحياد الدائم المفترض، وهو أمر أساسي للدولة النمساوية، والذي يحاول السياسيون المحليون بقصر النظر تفسيره على أنه عسكري فقط. لقد فقد مكان التفاوض في فيينا أهميته بالنسبة لنا".

وحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ممثلو القيادة النمساوية مرارًا وتكرارا إن "فيينا لا يمكن أن تكون محايدة سياسيا في الصراع الأوكراني وأنها تقف إلى جانب كييف".