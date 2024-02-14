الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات فى صفوف اللبنانيين عقب غارة إسرائيلية بمنطقة النبطية

غارة إسرائيلية بمنطقة
غارة إسرائيلية بمنطقة النبطية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة الواحدة إلا ربع من بعد ظهر اليوم، عدوانًا جويًا، حيث شن غارة بصاروخين مستهدفًا مبنى على طريق عدشيت- القصيبة، وأدى إلى تدميره بالكامل، وأحدث دوي الصاروخين دويًا تردد صداه في أرجاء منطقة النبطية بقوة حيث تعالت سحب الدخان الكثيف.

وأفادت الوكالة بوقوع إصابات، وتوجهت أطقم الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، كما شن الطيران المعادي غارة مماثلة مستهدفًا منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح.

الوكالة الوطنية للإعلام لبنان الطيران الحربى عدشيت أطقم الإسعاف

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