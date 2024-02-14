الحريرى يزور ضريح والده.. ويعد أنصاره: "كل شى بوقتو حلو"

زار رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، بعد ظهر اليوم، وسط حشود شعبية وشخصيات توافدت من العاصمة ومختلف المناطق إلى وسط بيروت، ضريح والده رفيق الحريري لمناسبة إحياء الذكرى 19 لاغتياله، ترافقه رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري وعمه شفيق الحريري، وقرأوا الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه.

وجال الحريري بين الحشود الذين تجمهروا حوله وأطلقوا هتافات التأييد والدعم، وصافحهم وحياهم على عاطفتهم.

ولدى مغادرته، تحدث الحريري إلى وسائل الإعلام متوجها إلى الحشود، فقال: أريد أن أشكر كل الناس التي أتت من كل لبنان، وأريد أن أقول لهم، أنا أينما كنت، سأبقى الى جانبكم ومعكم، وفي النتيجة مثلما تقولون، "كل شي بوقتو حلو وسعد الحريري ما بيترك الناس".

واختتم بالقول: "قولوا للجميع إنكم عدتم الى الساحة، ومن دونكم ليس هناك بلد، نبض البلد هنا، حافظوا على النبض، حافظوا على البلد، ونحن سويا وأنا الى جانبكم، وكل شي بوقتو حلو".