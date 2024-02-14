الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 10 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى بـ"قطاع غزة"

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي جديد، مساء اليوم الأربعاء، استهدف منزلين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزل عائلة نويجع، مما أدى إلى استشهاد أربعة منهم، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح المجاورة.

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كما استشهد 6 مواطنين وأصيب خمسة آخرون، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبومهادي قرب دوار أبوصَرار غرب المخيم.

في السياق نفسه، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس يشهد قصفا عنيفا، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المبنى.

وشن الطيران الحربي ثلاث غارات على المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، حيث تصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

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كما نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في حي الأمل غرب خان يونس، ودمر منزلا لعائلة أبو سنيمة شرق رفح جنوب قطاع غزة، وشن غارتين على محيط منطقة التوام شمال غرب القطاع.

وسبق، وكشف مسؤول مصري وآخر أمريكي، عن استمرار المفاوضات بشأن الهدنة في قطاع غزة لمدة 3 أيام أخرى بعد أن انتهت مباحثات القاهرة دون نتائج ملموسة أمس الثلاثاء، حيث يسعى الوسطاء لحل الخلافات والنقاط العالقة بين إسرائيل وحماس، في ظل توقعات بتصاعد الضغط من مصر والولايات المتحدة على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والغارات الجوية على مدينة رفح الحدودية في قطاع غزة، حسبما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة فإن العقبة الرئيسية، وفقًا لمسؤول أمريكي آخر، هي الخلاف حول عدد الفلسطينيين الذين ستطلق إسرائيل سراحهم من سجونها مقابل إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس وحلفاؤها في غزة، وشهدت غزة سلسلة من عمليات التبادل في أواخر نوفمبر إطلاق سراح ثلاثة فلسطينيين مقابل إعادة كل محتجز.

قصف إسرائيلي مخيم النصيرات قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي دير البلح

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