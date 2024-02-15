الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الحجار" ينقل تراث موسيقار الأجيال للمعاصرة بأولى حفلات "100 سنة غنا" (صور)

علي الحجار
علي الحجار

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبمناسبة عيد الحب، اطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع النجم على الحجار، أول عروض المشروع الفني 100 سنة غنا.

أعمال عبد الوهاب بين الدراما والاستعراض فى 100 سنة غنا

فعلى المسرح الكبير وتحت لافتة كامل العدد، بدأ النجم على الحجار رحلة المشروع الفنى 100 سنة غنا، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقًا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولًا التحولات الاجتماعية والسياسية، التي مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامي، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التي نالت إعجاب الحضور.

الحجار فى دنيا عبد الوهاب بـ100 سنة غنا

ومع فريق العمل الذي ضم المخرج عصام السيد، الكاتب الصحفى أيمن الحكيم (إعداد)، الفنانين محمد عادل - يوسف إسماعيل - على كمال، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر، سعى الحجار إلى استثمار الإنجازات المعاصرة في علوم التوزيع الموسيقى والخروج بالأعمال التراثية من شكل التخت الشرقي التقليدي إلى أفق رحب يتناسب مع الذوق الفني للأجيال الجديدة.

واستعرض الحجار عددًا من أعمال النهر الخالد، كان منها موسيقى حياتي،  كان أجمل يوم، إمتى الزمان، خايف أقول اللي ف قلبي، الدنيا ريشة ف هوا، أهواك، ياورد مين يشتريك، آه لو تعرف، شغلونى، عاشق الروح، يامسافر وحدك، عشانك ياقمر، حسدونى، أغدًا ألقاك، الفن أنا واد خطير، ياقلبي ياخالى، جفنه علم الغزل، أصبح عندي الآن بندقية، إلى جانب أغنية كتبت خصيصًا للمشروع وتحمل اسمه "100 سنة غنا".

مشروع 100 سنة غنا 

جدير بالذكر، أن العرض الأول من مشروع 100 سنة غنا صمم استعراضاته رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوي، والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم.

علي الحجار
 دار الأوبرا المصرية 
 دار الأوبرا المصرية 
علي الحجار
علي الحجار
على الحجار
 دار الأوبرا المصرية 
محمد عادل
على الحجار
محمد عادل
 دار الأوبرا المصرية 
 دار الأوبرا المصرية 
علي الحجار أعمال عبد الوهاب بين الدراما والاستعراض فى 100 سنة غنا المشروع الفنى 100 سنة غنا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مشروع 100 سنة غنا

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب مخاوف من اضطرابات أمنية.. نقل مروان البرغوثى من سجن عوفر

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

تحذير عاجل من ملك الأردن بشأن تداعيات الهجوم الإسرائيلى على رفح

عاجل.. لبنان: إغلاق جميع المصالح والدوائر والجامعات بمحافظة النبطية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية

راح الدرس ومرجعش.. مأساة طالب ثانوي عثر على جثته مقسومة نصفين بالدقهلية|صور

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سعد الحريري ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب في عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"