"الحجار" ينقل تراث موسيقار الأجيال للمعاصرة بأولى حفلات "100 سنة غنا" (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وبمناسبة عيد الحب، اطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع النجم على الحجار، أول عروض المشروع الفني 100 سنة غنا.

أعمال عبد الوهاب بين الدراما والاستعراض فى 100 سنة غنا

فعلى المسرح الكبير وتحت لافتة كامل العدد، بدأ النجم على الحجار رحلة المشروع الفنى 100 سنة غنا، وبأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب رصد الحجار ملامح من تاريخ الموسيقى والغناء موثقًا حالة المجتمع ومزاجه الفنى متناولًا التحولات الاجتماعية والسياسية، التي مرت بها مصر خلال عقود فى قالب إبداعى متكامل ضم الموسيقى والغناء، التابلوهات الاستعراضية، الأداء الدرامي، إلى جانب عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة التي نالت إعجاب الحضور.

الحجار فى دنيا عبد الوهاب بـ100 سنة غنا

ومع فريق العمل الذي ضم المخرج عصام السيد، الكاتب الصحفى أيمن الحكيم (إعداد)، الفنانين محمد عادل - يوسف إسماعيل - على كمال، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر، سعى الحجار إلى استثمار الإنجازات المعاصرة في علوم التوزيع الموسيقى والخروج بالأعمال التراثية من شكل التخت الشرقي التقليدي إلى أفق رحب يتناسب مع الذوق الفني للأجيال الجديدة.

واستعرض الحجار عددًا من أعمال النهر الخالد، كان منها موسيقى حياتي، كان أجمل يوم، إمتى الزمان، خايف أقول اللي ف قلبي، الدنيا ريشة ف هوا، أهواك، ياورد مين يشتريك، آه لو تعرف، شغلونى، عاشق الروح، يامسافر وحدك، عشانك ياقمر، حسدونى، أغدًا ألقاك، الفن أنا واد خطير، ياقلبي ياخالى، جفنه علم الغزل، أصبح عندي الآن بندقية، إلى جانب أغنية كتبت خصيصًا للمشروع وتحمل اسمه "100 سنة غنا".

مشروع 100 سنة غنا

جدير بالذكر، أن العرض الأول من مشروع 100 سنة غنا صمم استعراضاته رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوي، والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم.

علي الحجار

علي الحجار

علي الحجار

على الحجار

محمد عادل

على الحجار