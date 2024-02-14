الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علي الحجار يُشعل أولى حفلات "100 سنة غنا" بدار الأوبرا (صور)

علي الحجار فى أولى
علي الحجار فى أولى حفلات 100 سنة غنا

بدأت منذ قليل، أولى حفلات مشروع "100 سنة غنا" للنجم علي الحجار، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ومشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو هشام جبر، والاحتفالية من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

الحجار يشعل أولى حفلات “100 سنة غنا” بالأوبرا 

وحرص الحجار، في بداية حفله على الترحيب بالجمهور الغفير داخل المسرح الكبير، وتحية المايسترو هشام جبر والفرقة الموسيقية، ما لاقى قبولًا كبيرًا من الجمهور في بداية الحفل.

وبدأ "الحجار" الحفل بأغنية "100 سنة غنا" وصاحب الأغنية عرض اوبرالي مميز، وسط تصفيق حاد من الجمهور، الذي ملأ المسرح الكبير على جانبيه.

وأكد “الحجار” للجمهور أن مشروع "100 سنة غنا" يأتي لتعريف الأجيال الجديدة بتراثنا الموسيقى وما يمتلكه من ثراء وقيمة فنية عالية، كما يهدف لربط هذه الأجيال بموسيقانا بعيدا عن الانبهار بكل ماهو غربى وغريب، تأكيدًا على روح الانتماء.

وأشار إلى أن المشروع، يعد توثيقا لحالة المجتمع المصرى ومزاجه الغنائى من خلال التعبير غنائيًا وموسيقيآ عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها هذا المجتمع في عصور مصر المختلفة.

برنامج حفل 100 سنة غنا 

ويحمل باكورة حفلات مشروع "100 سنة غنا"، اليوم اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وينقسم الحفل إلى فاصلين، ويشارك خلاله الفنان الكبير محمد الحلو "ضيف شرف"، ويضم الحفل مختارات من أهم وأشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة في شكل غنائي درامي استعراضي قام بكتابته المؤلف والكاتب الصحفي أيمن عبد الحكيم، كما يشارك في الحفل كل من الفنان ميدو عادل، والفنان علي  كمالو، والفنان يوسف إسماعيل، ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحي، أسماء كمال.

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