على الحجار يكشف 6 أهداف لـ "100 سنة غنا": إثبات ريادة مصر الفنية

أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق أولى حفلات المشروع الضخم "100 سنة غنا" للنجم الكبير علي الحجار، المقرر إقامته بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة فى دار الأوبرا، برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 فبراير، على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية، وقيادة المايسترو هشام جبر، والاحتفالية من إخراج عصام السيد، وإعداد الكاتب الصحفى أيمن الحكيم.

علي الحجار: حفلات "100 سنة غنا" يتم تقديمها للأجيال الجديدة بشكل يتوافق مع أذواقهم الحالية

من جانبه أكد النجم علي الحجار أن مشروع 100 سنة غنا، يعتمد على إعادة تقديم مختارات من التراث الغنائى المصرى خلال أكثر من مائة عام خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وتقديمها للأجيال الجديدة بشكل يتوافق مع أذواقهم الحالية، من خلال شكل موسيقى معاصر للألحان مستفيدًا بالإنجازات المعاصرة فى علوم التوزيع الموسيقى؛ للخروج بها من شكل التخت الشرقى التقليدي.

6 أهداف لمشروع 100 سنة غنا

وأشار "الحجار" إلى أن مشروع "100 سنة غنا" ظل يجهز له منذ أكثر من 20 عاما، ويهدف إلى عدة نقاط وهي:

1- تعريف الأجيال الجديدة مدي ما يتمتع به تراثنا الموسيقى من ثراء وقيمة فنية عالية.

2- وصل ما انقطع فى مسيرة الغناء العربي لإنه إذا ظلت هذه الأعمال الخالدة حبيسة الشكل الموسيقي القديم لن يستمع إليها هذا الجيل أوالأجيال التي تليه ويصبح مصيرها الاندثار والزوال.

3- ربط هذه الأجيال بموسيقانا بعيدا عن الأنبهار بكل ماهو غربى وغريب وهذا سيؤكد لديهم روح الانتماء.

4- توثيق لحالة المجتمع المصرى ومزاجه الغنائى من خلال التعبير غنائيًا وموسيقيآ عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها هذا المجتمع في عصور مصر المختلفة.

5- اثبات ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى والغناء.

6- إعطاء الفرصة للمواهب الجديدة سواء من داخل فرق دار الأوبرا أو من خارجها للظهور.

ويعتمد مشروع 100 سنة غنا على مجموعة من العروض الموسيقية على أن تشمل تمثيلًا لأعمال جميع المبدعين من الملحنين المصريين منذ محمد عثمان وعبده الحامولي فى بداية القرن الماضى وصولا إلى الملحنين المعاصرين، وليس بالضرورة أن نعتمد التسلسل الزمنى لهذه الأعمال، بل من الممكن أن يحتوى كل حفل على اختيارات من مراحل زمنية مختلفة لاعتبارات تسويقية ولتشجيع الشباب على متابعة واقتناء هذه الأعمال.



تفاصيل أولى حفلات 100 سنة غنا

الجدير بالذكر أن أولى حفلات مشروع 100 سنة غنا، تقام يوم 14 فبراير، وتحمل اسم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتبدأ فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتشارك خلاله كل من الفنان الكبير محمد الحلو، والفنان ميدو عادل ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية احمد عفت، نهاد فتحى، اسماء كمال.

أما تصميم الاستعراضات لـ رجوى حامد، الديكور محمد الغرباوى والإضاءة ياسر شعلان وشاشات محمد عبد العظيم ويضم مختارات من أهم واشهر أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب إلى جانب معلومات وتسجيلات نادرة فى شكل غنائى درامى استعراضى.