الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس الأوبرا يكشف أهمية إطلاق مشروع "100 سنة غنا" لـ علي الحجار

جانب من المؤتمر الصحفى
جانب من المؤتمر الصحفى

وجه الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، على جهدها الكبير لخروج مشروع 100 سنة غنا للنجم الكبير علي الحجار، وإقامة سلسلة الحفلات الخاصة بالمشروع بدار الأوبرا المصرية.

رئيس الأوبرا: 100 سنة غنا يسهم فى الحفاظ على التراث الغنائي لكبار الملحنين

وقال "داغر" خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا بساحة المسرح الكبير بدار الأوبرا للإعلان عن تفاصيل مشروع "100 سنة غنا" للنجم الكبير علي الحجار، إن احتضان دار الأوبرا المصرية لسلسلة حفلات مشروع 100 سنة غنا مهم جدًا، في تكملة نجاح وسلسلة الحفلات التي تقيمها دار الأوبرا خاصة، وهذا يكون في غاية الأهمية للحفاظ على التراث الغنائي، خاصة أن "100 سنة غنا" يعتمد على إعادة تقديم مختارات من التراث الغنائى المصرى خلال اكثر من مائة عام خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وتقديمها للأجيال الجديدة بشكل يتوافق مع أذواقهم الحالية، من خلال شكل موسيقى معاصر للالحان مستفيدًا بالانجازات المعاصرة فى علوم التوزيع الموسيقى؛ وذلك للخروج بها من شكل التخت الشرقى التقليدي.

تفاصيل أولى حفلات 100 سنة غنا للنجم علي الحجار 

ومن المقرر إقامة أولى حفلات المشروع الغنائي الضخم "100 سنة غنا" للفنان علي الحجار، لإحياء تراث كبار العمالقة بشكل مختلف، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة فى دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير المقبل على خشبة المسرح الكبير، بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي هشام جبر، والحفل اعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، ومن إخراج عصام السيد، ومشاركة الفنان القدير محمد الحلو، والفنان ميدو عادل، والمطربين أحمد عفت، نهاد فتحي، واسماء كمال.

ويقام المؤتمر الصحفى حاليا، بحضور كلا من النجم علي الحجار، والمخرج عصام السيد، والكاتب الصحفى أيمن الحكيم، للاعلان عن جميع تفاصيل مشروع 100 سنة غنا، وسط نخبة من الإعلاميين والصحفيين.

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