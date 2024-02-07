علي الحجار يكشف لـ "الدستور" تفاصيل أولى حفلات مشروع "100 سنة غنا"

أعرب النجم الكبير علي الحجار، عن سعادته البالغة بإطلاق أولى فعاليات المشروع الفنى 100 سنة غنا، يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير على المسرح الكبير، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بمناسبة عيد الحب، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وستكون الاحتفالية من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويشارك خلاله ضيف الشرف النجم محمد الحلو، ميدو عادل ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية أحمد عفت، نهاد فتحى، اسماء كمال، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام جبر.

علي الحجار يكشف لـ "الدستور" تفاصيل تحضيرات أولى حفلات 100 سنة غنا بالأوبرا

وأكد "الحجار" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه يجرى حاليا التجهيزات الخاصة للاحتفالية والعرض الذي يتم تقديمه بالتعاون مع المخرج عصام السيد، والكاتب الصحفى أيمن الحكيم الذي قام بإعداد الحفل كاملا، من خلال اسرار فى حياة عبد الوهاب يتم سردها مع الأغنيات بشكل خاص لأول مرة.

تفاصيل مشروع 100 سنة غنا

وأشار إلى أن المشروع الفنى 100 سنة غنا، يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تاكيد ريادة مصر الفنية في مجال الموسيقى والغناء وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث الموسيقى العربى والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.

إعادة تقديم مختارات من التراث الغنائى المصرى خلال اكثر من مائة عام

وأكد الحجار أن المشروع الفنى 100 سنة غنا، يعتمد على إعادة تقديم مختارات من التراث الغنائى المصرى خلال اكثر من مائة عام خلال القرنين التاسع عشر والعشرين وتقديمها للأجيال الجديدة بشكل يتوافق مع أذواقهم الحالية، من خلال شكل موسيقى معاصر للألحان، مستفيدًا بالإنجازات المعاصرة فى علوم التوزيع الموسيقى؛ للخروج بها من شكل التخت الشرقى التقليدي.