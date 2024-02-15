جدول مباريات دورى أبطال أوروبا 2024 ذهاب وإياب
انطلقت مساء الثلاثاء، منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا من النسخة الحالية بالموسم الجاري 2023-2024.
وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أيام 13 و14، 20 و21 فبراير الجاري.
أما مواجهات الذهاب فتقام أيام 5 و6، 12 و13 مارس المقبل.
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا
جاءت مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:
الثلاثاء 13 فبراير
كوبنهاجن × مانشستر سيتي.
لايبزيج × ريال مدريد.
الأربعاء 14 فبراير
باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد.
لاتسيو × بايرن ميونخ.
الثلاثاء 20 فبراير
إنتر ميلان × أتلتيكو مدريد.
أيندهوفن × بوروسيا دورتموند.
الأربعاء 21 فبراير
نابولي × برشلونة.
بورتو × أرسنال.
جدول مباريات الإياب
الثلاثاء 5 مارس
ريال سوسيداد × باريس سان جيرمان.
بايرن ميونخ × لاتسيو.
الأربعاء 6 مارس
مانشستر سيتي × كوبنهاجن.
ريال مدريد × لايبزيج.
الثلاثاء 12 مارس
أرسنال × بورتو.
برشلونة × نابولي.
الأربعاء 13 مارس
أتلتيكو مدريد × إنتر ميلان.
بوروسيا دورتموند × أيندهوفن.