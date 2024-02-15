جدول مباريات دورى أبطال أوروبا 2024 ذهاب وإياب

انطلقت مساء الثلاثاء، منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا من النسخة الحالية بالموسم الجاري 2023-2024.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أيام 13 و14، 20 و21 فبراير الجاري.

أما مواجهات الذهاب فتقام أيام 5 و6، 12 و13 مارس المقبل.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا

جاءت مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

الثلاثاء 13 فبراير

كوبنهاجن × مانشستر سيتي.

لايبزيج × ريال مدريد.



الأربعاء 14 فبراير

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد.

لاتسيو × بايرن ميونخ.



الثلاثاء 20 فبراير

إنتر ميلان × أتلتيكو مدريد.

أيندهوفن × بوروسيا دورتموند.



الأربعاء 21 فبراير

نابولي × برشلونة.

بورتو × أرسنال.

جدول مباريات الإياب



الثلاثاء 5 مارس

ريال سوسيداد × باريس سان جيرمان.

بايرن ميونخ × لاتسيو.



الأربعاء 6 مارس

مانشستر سيتي × كوبنهاجن.

ريال مدريد × لايبزيج.



الثلاثاء 12 مارس

أرسنال × بورتو.

برشلونة × نابولي.



الأربعاء 13 مارس

أتلتيكو مدريد × إنتر ميلان.

بوروسيا دورتموند × أيندهوفن.