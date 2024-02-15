الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات دورى أبطال أوروبا 2024 ذهاب وإياب

قرعة دور ال16 بدوري
قرعة دور ال16 بدوري أبطال أوروبا

انطلقت مساء الثلاثاء، منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا من النسخة الحالية بالموسم الجاري 2023-2024.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أيام 13 و14، 20 و21 فبراير الجاري.

أما مواجهات الذهاب فتقام أيام 5 و6، 12 و13 مارس المقبل.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا

جاءت مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

الثلاثاء 13 فبراير

كوبنهاجن × مانشستر سيتي.

لايبزيج × ريال مدريد.


الأربعاء 14 فبراير

باريس سان جيرمان × ريال سوسيداد.

لاتسيو × بايرن ميونخ.


الثلاثاء 20 فبراير

إنتر ميلان × أتلتيكو مدريد.

أيندهوفن × بوروسيا دورتموند.


الأربعاء 21 فبراير

نابولي × برشلونة.

بورتو × أرسنال.

 

جدول مباريات الإياب 


الثلاثاء 5 مارس

ريال سوسيداد × باريس سان جيرمان.

بايرن ميونخ × لاتسيو.


الأربعاء 6 مارس

مانشستر سيتي × كوبنهاجن.

ريال مدريد × لايبزيج.


الثلاثاء 12 مارس

أرسنال × بورتو.

برشلونة × نابولي.


الأربعاء 13 مارس

أتلتيكو مدريد × إنتر ميلان.

بوروسيا دورتموند × أيندهوفن. 

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