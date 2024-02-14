بايرن ميونخ يتحدى لاتسيو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره لاتسيو الإيطالي، على ملعب "الأوليمبيكو"، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بايرن ميونخ يواجه لاتسيو

ويسعى فريق بايرن ميونخ الألماني لمواصلة نغمة الانتصارات ووضع قدمًا بشكل مبكر في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل خوض لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 5 مارس المقبل.

ويملك فريق بايرن ميونخ رقمًا قياسيًا في منافسات دور الـ16 من دوري الأبطال خلال المواسم الـ11 الأخيرة قبل مواجهة لاتسيو، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة، محققًا 7 انتصارات وأربع تعادلات، كما تأهل إلى الدور ربع النهائي في 11 من آخر 12 موسمًا في دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق بايرن ميونخ قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، محققًا 5 انتصارات وتعادل وحيد، في مجموعة ضمت أندية كونبهاجن الدنماركي، جالطة سراي التركي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق لاتسيو في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة إقصاء بايرن ميونخ، من أجل خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

وكان فريق لاتسيو قد تأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، محققًا ثلاث انتصارات وتعادل وحيد وهزيمتين، في مجموعة ضمت أندية أتلتيكو مدريد الإسباني، فينورد روتردام الهولندي وسيلتك الاسكتلندي.