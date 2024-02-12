باير ليفركوزن يؤكد استمرار تشابى ألونسو خلال الموسم المقبل

حسم نادي باير ليفركوزن الألماني، موقفه بشأن مصير المدرب تشابي ألونسو، في الموسم المقبل 2024/ 2025.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ربطت اسم تشابي ألونسو بخلافة الألماني يورجن كلوب لتدريب فريق ليفربول، بعد رحيل الأخير عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان يورجن كلوب قد أعلن، في وقت سابق، أنه سيرحل عن منصبه كمدير فني لفريق ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي.

باير ليفركوزن يؤكد استمرار تشابي ألونسو في منصبه

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، تصريحات سيمون رولفس، المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن، قائلًا: "متأكد من استمرار تشابي ألونسو في منصبه، لديه عقدًا ينتهي في عام 2026".

وتابع: "أعتقد أن تشابي ألونسو يشعر بالراحة هنا في باير ليفركوزن، لا يوجد سبب يستدعي رحيله".

وكان تشابي ألونسو قد مدد عقده مع باير ليفركوزن قبل بداية الموسم الحالي، بعقد يستمر حتى عام 2026.

وأضاف: "ألونسو يعلم أننا سنمتلك فريقًا كبيرًا في الموسم المقبل".

واختتم سيمون رولفس تصريحاته، مُشددًا: "يمكنني أن أؤكد للجميع أن تشابي ألونسو سيستمر معنا لقيادة هذا الفريق في الموسم الجديد".

ماذا قدم تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن؟

وقدّم تشابي ألونسو أداءً جيدًا مع باير ليفركوزن، آخره الفوز الكبير على بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

وقاد تشابي ألونسو فريق باير ليفركوزن في 51 مباراة، ونجح في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 31 مباراة في جميع البطولات، محققًا 27 انتصارًا.

أما على الصعيد المحلي، فإن باير ليفركوزن يُعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري الألماني، حيث حقق 17 انتصارًا وأربعة تعادلات خلال 21 جولة.

ويتصدر فريق باير ليفركوزن حاليًا جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، متفوقًا على بايرن ميونخ صاحب الوصافة برصيد 50 نقطة، أي بفارق خمس نقاط.