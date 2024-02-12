قبل مواجهة لايبزيج.. ماذا يفعل ريال مدريد أمام الأندية الألمانية؟

تعود عجلة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للدوران مجددًا، بمواجهة قوية بين ناديي ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لايبزيج الألماني، على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر انطلاق مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري الأبطال، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ولايبزيج

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد ولايبزيج، قبل القمة المرتقبة في دوري الأبطال، وذلك على النحو التالي:

- لعب ريال مدريد أمام لايبزيج مباراتين فقط في دوري أبطال أوروبا، حقق الفوز مرة بنتيجة 2-0، وتعرض للخسارة في المباراة الثانية بنتيجة 2-3، وذلك في دور المجموعات لموسم 2022-2023.

- وخلال المواجهتين، سجل فريق ريال مدريد 4 أهداف، بينما استقبل ثلاث أهداف من لاعبي لايبزيج.

تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الألمانية

- وبشكل عام، يمتلك ريال مدريد سجل رائع أمام الفرق الألمانية، حيث خسر ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 15 مباراة لعبها أمام الألمان في دوري أبطال أوروبا، ليحقق 10 انتصارات وأربع تعادلات.

- ولكن إجمالًا، فقد خاض فريق ريال مدريد 75 مباراة أمام الأندية الألمانية، ليُحقق 36 انتصارًا، و13 تعادلًا، بينما تلقى 22 هزيمة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 133 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 104 هدفًا.

- يُعد فريق بايرن ميونخ هو الأكثر مواجهة ضد ريال مدريد، برصيد 26 مباراة، يليه بروسيا دورتموند 14 مباراة، ثم باير ليفركوزن برصيد 7 مباريات.

- كذلك واجه ريال مدريد نظيره بروسيا مونشنجلادباخ في 6 مباريات، وضد شالكه في 4 مباريات.

- بينما واجه ريال مدريد مباراتين أمام كل من: لايبزيج، آينتراخت فرانكفورت، فولفسبورج، فيردر بريمن، كولن، كايزر سلاوترن، هامبورج، ميونخ 1860، وكارل زايس يينا.

مشوار ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة العلامة الكاملة.

بينما تأهل فريق لايبزيج لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب بين ريال مدريد ولايبزيج في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 6 مارس المقبل، على ملعب "سانتايجو بيرنابيو".