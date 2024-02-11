ريال مدريد يعلن إصابة بيلينجهام.. وشكوك حول مشاركته أمام لايبزيج

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، إصابة نجمه الإنجليزي جود بيلينجهام، مهاجم الفريق، خلال مشاركته أمام جيرونا.

وتعرّض جود بيلينجهام لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام جيرونا، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024، والتي انتهت بفوز النادي الملكي برباعية نظيفة.

وبعد الفوز الكبير، رفع ريال مدريد رصيده لـ61 نقطة ويبتعد بصدارة الليجا بفارق 5 نقاط عن جيرونا الذي توقف رصيده عند 56 نقطة في المركز الثاني. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ريال مدريد يعلن إصابة جود بيلينجهام

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله أن جود بيلينجهام خضع للفحوصات الطبية، والتي أثبتت إصابته بالتواء شديد في كاحله الأيسر.

ولم يكشف النادي الإسباني في بيانه، المدة المتوقعة لغياب بيلينجهام عن التدريبات والمباريات المقبلة.

ولكن حسب التقارير الصحفية، فإن جود بيلينجهام قد يغيب عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام لايزيج الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا للاعبي ريال مدريد، حيث افتتح فينيسيوس جونيور الهدف الأول في الدقيقة السادسة، قبل أن يتوهج جود بيلينجهام أمام جيرونا، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 35 و54، قبل أن يُضيف رودريجو الهدف الرابع في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ريال مدريد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لايبزيج الألماني، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.