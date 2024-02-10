ريال مدريد يسحق جيرونا برباعية ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

سحق ريال مدريد ضيفه جيرونا في المباراة التي جمعتهما، ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإسباني بأربعة أهداف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد.

واستحوذ لاعبو جيرونا على مجريات اللعب منذ بداية المباراة ولكن ريال مدريد كان الأفضل على مستوى المحاولات الهجومية والضغط، واستطاع لاعبوه غلق مساحاتهم الدفاعية.

وشكل لاعبو ريال مدريد الخطورة على مرمى جيرونا منذ بداية المباراة، ووصلوا بأكثر من فرصة محققة للمرمى، وأظهروا رغبة في تسجيل هدف مبكر ومباغت لإرباك حسابات جيرونا وفرض سيطرتهم على المباراة مبكرًا.

وسجل فينسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بعدما تسلم تمريرة من فريدريكو فالفيردي وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة، فيما حاول لاعبو فريق جيرونا الوصول لمرمى ريال مدريد وتسجيل هدف التعادل، ولكن أغلب محاولاتهم فشلت في تهديد مرمى الملكي.

وسجل جود بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 35 بعدما تسلم تمريرة من فينسيوس جونيور وضعته في حالة انفراد بحارس جيرونا وراوغه ثم سدد الكرة بيسراه وسكنت الشباك.

ولم تتوقف المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث، فيما حاول فريق جيرونا الوصول لمرمى لونين وتسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، ولكن أغلب المحاولات لم تنجح في الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو ريال مدريد 3 كرات على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرة من الملعب، فيما لم يسدد فريق جيرونا أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة اعترضها دفاع ريال مدريد.

واستحوذ جيرونا على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق ريال مدريد.

وانقلب الاستحواذ في الشوط الثاني من المباراة لصالح فريق ريال مدريد وواصل لاعبوه خطورتهم الهجومية على المرمى، وكذلك لم ينجح لاعبو جيرونا في تهديد مرمى الملكي.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 54 من عمر المباراة بعدما اخترق فينسيوس جونيور منطقة جزاء جيرونا وسدد الكرة في المرمى وتصدى لها الحارس ثم ارتدت أمام بيلينجهام الذي تابعها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد لإضافة الهدف الرابع، حتى سجله رودريجو في الدقيقة 61.

ولم تتوقف المحاولات الهجومية من لاعبي فريق ريال مدريد خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة.

وتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة وسددها خوسيلو وارتطمت بالقائم الأيمن لحارس جيرونا.

وسدد لاعبو ريال مدريد 6 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة، فيما لم يسدد فريق جيرونا أي كرة على المرمى من 4 محاولات خرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق جيرونا.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ61 نقطة ويبتعد بصدارة الليجا بفارق 5 نقاط عن جيرونا الذي توقف رصيده عند 56 نقطة في المركز الثاني.