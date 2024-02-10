الدورى الإسبانى: ريال مدريد يتقدم على جيرونا بثنائية فى الشوط الأول

تقدم ريال مدريد على ضيفه جيرونا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الإسباني بهدفين دون رد.

واستحوذ لاعبو جيرونا على مجريات اللعب منذ بداية المباراة ولكن ريال مدريد كان الأفضل على مستوى المحاولات الهجومية والضغط، واستطاع لاعبوه غلق مساحاتهم الدفاعية.

وشكل لاعبو ريال مدريد الخطورة على مرمى جيرونا منذ بداية المباراة، ووصلوا بأكثر من فرصة محققة للمرمى، وأظهروا رغبة في تسجيل هدف مبكر ومباغت لإرباك حسابات جيرونا وفرض سيطرتهم على المباراة مبكرًا.

وسجل فينسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة بعدما تسلم تمريرة من فريدريكو فالفيردي وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وسكنت الشباك على يسار الحارس.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة، فيما حاول لاعبو فريق جيرونا الوصول لمرمى ريال مدريد وتسجيل هدف التعادل، ولكن أغلب محاولاتهم فشلت في تهديد مرمى الملكي.

وسجل جود بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 35 بعدما تسلم تمريرة من فينسيوس جونيور وضعته في حالة انفراد بحارس جيرونا وراوغه ثم سدد الكرة بيسراه وسكنت الشباك.

ولم تتوقف المحاولات الهجومية من لاعبي ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث، فيما حاول فريق جيرونا الوصول لمرمى لونين وتسجيل هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، ولكن أغلب المحاولات لم تنجح في الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو ريال مدريد 3 كرات على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرة من الملعب، فيما لم يسدد فريق جيرونا أي كرة على المرمى من محاولة وحيدة اعترضها دفاع ريال مدريد.

واستحوذ جيرونا على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق ريال مدريد.

