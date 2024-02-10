ريال مدريد يعلن إصابة روديجر قبل مواجهة جيرونا فى قمة الليجا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه الألماني أنطونيو روديجر، مدافع الفريق، قبل ساعات قليلة من مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره جيرونا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يعلن إصابة أنطونيو روديجر قبل مواجهة جيرونا

وأصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن أنطونيو روديجر خضع لفحوصات طبية شاملة، اليوم السبت، والتي أثبتت تعرّضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

وأكد النادي الإسباني في بيانه الرسمي، أن أنطونيو روديجر سيغيب عن المواجهة المرتقبة أمام جيرونا، دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وكان أنطونيو روديجر قد غاب أيضًا بسبب الإصابة عن مباراة ريال مدريد الماضية أمام أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني، والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ترتيب ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

ويتصدر فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقًا على جيرونا، بقيادة المدرب ميجيل سانشيز، صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.