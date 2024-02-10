يحوم الغموض حول موقف الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لفريق ميلان، من إمكانية عودته إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكان ثيو هيرنانديز قد انتقل إلى صفوف ميلان في صيف 2019، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 20 مليون يورو.

ولكن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى احتمالية عودة ثيو هيرنانديز إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ثيو هيرنانديز يكشف موقفه من العودة إلى ريال مدريد

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات ثيو هيرنانديز، قائلًا: "ريال مدريد فريق كبير وعريق، ليس لدي سوى كلمات الامتنان والشكر لهذا النادي".

وتابع: "لقد قدموا لي الكثير خلال الفترة التي لعبت فيها بقميص ريال مدريد".

وأضاف: "أنا شخص يحب التطلع إلى الأمام، ولكنني ممتن لهذا النادي العظيم، واحتفظ به في قلبي".

وعن رحيله وعدم استمراره مع ريال مدريد، قال ثيو هيرنانديز: "لم يحالفني الحظ، ربما لم تكن الظروف المثالية متاحة لي في ذلك الوقت لكي أظهر إمكاناتي وقدراتي في أرض الملعب، ولكن هذا لا يُقلل من امتناني لهم".

وبسؤاله عن موقفه من العودة إلى ريال مدريد، أجاب: "أصب تركيزي وتفكيري في الوقت الحالي وليس المستقبل، لا أحد يعلم ما سيحدث".

وأوضح: "لدي أصدقاء مميزون وذكريات رائعة في ريال مدريد، ولكن الآن أنا لاعب في ميلان".

وأكد: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا هنا، ولا أفكر في أي شيء آخر، بل أركز على كيفية مساعدة ميلان في كافة البطولات الممكنة".

واختتم ثيو هيرنانديزتصريحاته، قائلًا: "سنخوض العديد من المباريات هذا الموسم مع ميلان، وأفكر فقط في ما يجب فعله على أرض الملعب".

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره جيرونا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني، اليوم السبت، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق ريال مدريد حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، متفوقًا على جيرونا صاحب الوصافة بفارق نقطتين فقط.