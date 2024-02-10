الاتحاد الإنجليزي يُخطط لتجديد عقد ساوثجيت حتى مونديال 2026

يُخطط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتجديد عقد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدرب جاريث ساوثجيت رفقة منتخب إنجلترا في شهر ديسمبر 2024، وذلك بعدما وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات ونصف، عقب تأجيل بطولة يورو 2020. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وبالتالي، فإن جاريث ساوثجيت سيقود منتخب إنجلترا في بطولة "يورو 2024"، المُقرر إقامتها في الصيف المقبل.

الاتحاد الإنجليزي يُخطط لتجديد عقد جاريث ساوثجيت

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يريد تجديد عقد جاريث ساوثجيت حتى بطولة كأس العالم 2026.

ومن المُقرر أن تُقام بطولة كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية في ملف ثلاثي مشترك.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن جاريث ساوثجيت قد يرغب في الاستمرار في منصبه كمدير فني لمنتخب إنجلترا لفترة أطول، رغم عدم اتخاذه أي قرار نهائي بشأن مستقبله، ولكن قد يتم إقناعه بتمديد عقده.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن الاتحاد الإنجليزي يرى أن جاريث ساوثجيت بمثابة "المدرب المثالي"؛ نظرًا لنجاحه مع منتخب إنجلترا خلال الفترة الماضية، رغم عدم التتويج بأي لقب كبير منذ 48 عامًا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى وجود سبب آخر يدفع الاتحاد الإنجليزي لتجديد عقد ساوثجيت، وهو قلة المُرشحين المحليين لخلافة المدرب وقيادة منتخب إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة، أن لي كارسلي، مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، يحظى بإعجاب مسئولي الاتحاد الإنجليزي، ولكن المدرب يفتقر إلى الخبرة في الوقت الحالي، بينما يرتبط إيدي هاو بعقد مع نيوكاسل يونايتد.

ماذا قدم جاريث ساوثجيت مع منتخب إنجلترا؟

وكان جاريث ساوثجيت، صاحب الـ53 عامًا، قد تولى تدريب منتخب إنجلترا الأول في سبتمر 2016.

وقاد جاريث ساوثجيت منتخب إنجلترا في 91 مباراة، حقق خلالها 59 انتصارًا، و17 تعادلا، بينما تلقى 15 هزيمة.

موعد مباراة منتخب إنجلترا المقبلة

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة البرازيل وبلجيكا وديًا، في شهر مارس المقبل.

وستخوض إنجلترا مواجهات قوية أمام منتخبات صربيا، الدنمارك وسلوفينيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".