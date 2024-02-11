"الساحر".. الصحف العالمية تُشيد بتألق "عفيف" وتتويج قطر بكأس آسيا

أشادت الصحف العالمية، صباح اليوم الأحد، بتتويج منتخب قطر بلقب كأس آسيا 2023 التي أقيمت على أرضه، على حساب الأردن.

وحقق منتخب قطر، تحت قيادة المدرب الإسباني ماركيز لوبيز، فوزًا ثمينًا على الأردن بنتيجة 3-1، وتتويجه بلقب كأس أمم آسيا 2023، وذلك للموسم الثاني على التوالي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وسجل أكرم عفيف "هاتريك" لمنتخب قطر في الدقائق 22، 73 و90+5 وجميعها بركلات الجزاء، بينما أحرز يزن النعيمات هدف منتخب الأردن الوحيد في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وتولى ماركيز لوبيز، تدريب منتخب قطر، قبل انطلاق بطولة آسيا، بعد إقالة البرتغالي كارلوس كيروش من تدريب العنابي، لينجح في خلق توليفة مميزة داخل صفوف الفريق في وقت قصير، ويحافظ على لقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي.

الصحف العالمية تُشيد بتألق قطر والتتويج بكأس آسيا

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي عنونت "عفيف الساحر يعطي قطر كأس آسيا"، مُضيفة: "ثلاث ركلات جزاء (عادلة) سجلها "الساحر" أكرم عفيف، ليمنح قطر كأسها الآسيوي الثاني على التوالي".

وتابعت: "منتخب الأردن سجل اسمه في التاريخ بالتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا، ولكن حلمه لم يكتمل بالتتويج باللقب، ليكتفي بالميدالية الفضية".

صحيفة "ماركا" الإسبانية

فيما خرجت صحيفة "آس" الإسبانية، بعنوان "قطر تحقق المعجزة"، مُضيفة: "منتخب قطر بطل آسيا في معجزة الحفاظ على اللقب بفضل هاتريك أكرم عفيف وذكاء المدرب الإسباني ماركيز لوبيز".

وتابعت: "الأردن يحقق إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى نهائي كأس آسيا، ولكن قطر يتفوق للمرة الثانية على التوالي".

واتفقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية مع البقية، حيث عنونت "ماركيز يقود قطر لحصد اللقب الآسيوي"، مُضيفة: "المدرب الإسباني ماركيز لوبيز ينجح في قيادة العنابي للتتويج بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي في إنجاز رائع للكرة القطرية".

وتابعت: "أكرم عفيف يمنح منتخب قطر كأس أمم آسيا، بعدما سجل ثلاث ضربات جزاء".

أما صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد عنونت "قطر يحافظ على لقب كأس آسيا"، مُضيفة: "أكرم عفيف سجل هاتريك من ركلات جزاء، وقطر يفوز على الأردن بكأس آسيا في ملعب لوسيل".

وتابعت الصحيفة: "منتخب قطر قدّم أداءً مميزًا طوال البطولة، ليحتفظ باللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، بينما اكتفى منتخب الأردن بالوصافة في إنجاز تاريخي له".

صحيفة "الجارديان" البريطانية

كذلك صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، جاءت بعنوان "قطر يحقق المجد"، مُضيفة: "منتخب قطر يفوز على أرضه بلقب كأس أمم آسيا، بفضل هاتريك أكرم عفيف".

وتابعت: "أكرم عفيف يسجل ثلاث ركلات جزاء، ليقود العنابي نحو تحقيق المجد، ويحطم أحلام الأردن الذي تأهل لأول مرة إلى المباراة النهائية في إنجاز تاريخي له".

صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية

بينما جاءت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بعنوان "قطر يفوز مجددًا بكأس آسيا"، مُضيفة: "منتخب قطر يفوز بلقب كأس آسيا من جديد.. أكرم عفيف سجل هاتريك من علامة جزاء".

وتابعت: "الأردن يحصد الفضية بعد الخسارة أمام قطر في نهائي كأس أمم آسيا، والعنابي يحصد اللقب للمرة الثانية على التوالي".