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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد التتويج بالبطولة.. هيمنة قطرية على جوائز بطولة كأس أمم آسيا 2023

منتخب قطر يتوج بكأس
منتخب قطر يتوج بكأس أسيا

فرض منتخب قطر هيمنته على جوائز كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، التي اختتمت اليوم على ملاعبه، اليوم السبت.

وتوج منتخب قطر بلقب كأس أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي، عقب فوزه الثمين 3 / 1 على منتخب الأردن، في المباراة النهائية للمسابقة، على ملعب (لوسيل) المونديال.

وبسط المنتخب القطري سيطرته على الجوائز الفردية للبطولة، حيث توج أكرم عفيف بجائزتي أفضل لاعب في المسابقة وأفضل هداف برصيد 8 أهداف، فيما نال مشعل برشم، حارس مرمى المنتخب (العنابي) بجائزة أفضل حارس في النسخة الحالية للبطولة.

وساهم عفيف في تسجيل 11 هدفا لمنتخب قطر في النسخة الحالية للمسابقة، بعدما صنع 3 أهداف أيضا لزملائه خلال مشوار الفريق بالبطولة، فيما لعب برشم دورا هاما أيضا في تتويج المنتخب (العنابي) باللقب، بفضل إنقاذاته خلال رحلة الفريق نحو الحصول على الكأس.

يذكر أن منتخب قطر نال أيضا جائزة اللعب النظيف في النسخة الـ18 لكأس الأمم الآسيوية.

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