الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيليان مبابى يُبلغ باريس سان جيرمان بقرار رحيله فى الصيف

كيليان مبابي وناصر
كيليان مبابي وناصر الخليفي

لا يزال الحديث مستمرًا عن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ارتبط اسم "مبابي" بإمكانية الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد نهاية الموسم الجاري 2023 - 2024، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه، كذلك وجود رغبة من اللاعب نفسه بارتداء القميص الملكي في الموسم المقبل.

وحسب التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة، فإن مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان، ليختار اللعب في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع الفريق الفرنسي في يونيو 2024 المقبل.

مبابى يبلغ إدارة باريس بقرار رحيله فى الصيف

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بقراره  النهائي بالرحيل عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بالمجان.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ25 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

وأكدت الإذاعة الفرنسية، أن مسلسل كيليان مبابي وباريس سان جيرمان انتهى تمامًا، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة مع نادٍ آخر في الموسم المقبل 2024-2025.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة جماهير باريس سان جيرمان في استمرار مبابي في الفريق، لن تكون كافية لتغيير موقف اللاعب الذي يبدو وأنه اتخذ قراره النهائي بالرحيل بالفعل.

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في المقابل، أكد بعض التقارير الصحفية أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية في الوقت الحالي بين مبابي وإدارة نادي ريال مدريد الإسباني، ولكن في حال التوصل لاتفاق بين الطرفين، فإنه من المرجح ارتداء مبابي القميص رقم 9 في حال انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، والذي كان يرتديه مواطنه كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي.

ولم يُخصص نادي ريال مدريد القميص رقم 9 لأي لاعب خلال الموسم الجاري 2023 - 2024، بعد رحيل كريم بنزيما.

مبابي كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد الميركاتو الصيفي

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