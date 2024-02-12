دوري المحترفين.. غزل المحلة يواجه طنطا في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود

يشهد ملعب غزل المحلة في الخامسة والنصف مساء اليوم مواجهة جماهيرية بين غزل المحلة وطنطا في الأسبوع الأول لمجموعة الصعود في المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين.

فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك أنهى المرحلة الأولى في المركز الرابع برصيد 35 نقطة من تسعة انتصارات وخمسة تعادلات وهزيمتين وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 12 هدفا ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 والتقدم للمركز الثالث في حالة تعثر حرس الحدود أمام بتروجت خاصة أن الفريق دعم صفوفه بـ12 لاعبا في فترة الانتقالات الشتوية.

قائمة غزل المحلة لمباراة طنطا

أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمود الحضري وأحمد فوزي وبسام وليد وعمرو الجزار ومحمد حجازي ويحيى زكريا وعبد الرحيم عموري ومحمود عبد العزيز وأحمد طارق وأحمد كاستيلو والكومي وخالد الاخميمي وأحمد رفعت ريفو وإسلام مجدي ومحمد جابر وشيكو محارب وأحمد مجدي وعبد الناصر دي ماريا وكريم أشرف وعبده يحيى وتشارلز باسي وأحمد سالم.

في المقابل أنهى طنطا بقيادة عمرو أنور المرحلة الأولى في المركز السابع برصيد 29 نقطة من 8 انتصارات وخمسة تعادلات وست هزائم وسجل 23 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 32 وتقليص الفارق مع غزل المحلة إلى ثلاث نقاط .

طنطا فقد أهم لاعبيه

ورغم تدعيم طنطا صفوفه في فترة الانتقالات الشتويه لكنه فقد جهود ثلاثة من أبرز لاعبيه وهم أسامة النجار المنتقل للمقاولون وعبد الرحمن الدح الذي انتقل للإسماعيلي ومحمد عاطف هداف الفريق الذي انتقل للزمالك.

عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : بيدو نصر ومصطفي الكومي وأحمد حسني وأحمد على وحسام غالي وشهاب فتحي وأحمد السيد عبدالهادي ومحمد السيد وإسلام واصل وإبراهيم حميدو ومحمد محسن شيكا ومحمد حسام الشرخة وفارس طارق وأقطاي عبدالله وأحمد فكري وعوض التهامي ومحمد عبدالكريم وإبراهيم جمال ونصر عبدالرازق والحسيني سمير وحسون محمد ومحمد جمال ميدو.

يدير المباراة أسامة إسماعيل، ويساعده محمد عبد العظيم وأحمد طارق منير، ومعهم أحمد جمال شاهين حكمًا رابعًا.