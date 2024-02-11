قبل بدء المرحلة النهائية.. التعدين والمقاصة الأقرب للهبوط

تخوض عشرة فرق المرحلة الأخيرة لمسابقة دوري المحترفين للهروب من شبح الهبوط لدوري القسم الثاني "ب"، وتلعب الفرق العشرة بنظام الدوري من دور واحد وتبقى الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الرابع في دوري المحترفين ويهبط للقسم الثاني "ب" الفرق التي تحتل المراكز من الخامس إلى العاشر.

وتدخل الفرق العشرة منافسات المرحلة الأخيرة بنفس عدد النقاط التي جمعها كل فريق في المرحلة الأولى حيث جمع بترول أسيوط 28 نقطة وأبو قير للأسمدة 25 نقطة والاتصالات 24 نقطة وأسوان 22 نقطة ودكرنس 21 نقطة ومكادي 15 نقطة والجمهورية شبين 14 نقطة والنجوم 13 نقطة والمقاصة تسع نقاط والنصر للتعدين ست نقاط.

يعتبر فريقا المقاصة والنصر للتعدين الأقرب للهبوط للقسم الثاني "ب" لوجود فارق 13 نقطة بين المقاصة وأسوان الذي يحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة وفارق 16 نقطة بين النصر للتعدين وأسوان.

وستكون مهمة الجمهورية شبين والنجوم صعبة لوجود فارق 8 نقاط بين الجمهورية شبين وأسوان وفارق تسع نقاط بين النجوم وأسوان لذلك ستكون مباراة النجوم والجمهورية شبين يوم الثلاثاء المقبل مصيرية والتعادل سيضر الفريقين أمام الفائز فسينعش أماله في البقاء إذا تعثر أسوان أمام أبوقير للأسمدة.

أيضا مواجهة النصر للتعدين ستكون مهمة لفريق دكرنس الذي تفصله عن أسوان نقطة واحدة وتعتبر فرق أبوقير للأسمدة والاتصالات وأسوان ودكرنس الأقرب للمنافسة على التواجد في المراكز من الثاني إلى الرابع وسيهبط منها فريق مع مكادي والجمهورية شبين والنجوم والمقاصة والنصر للتعدين خاصة إذا فشل مكادي في الفوز بمباراته الأولى أمام بترول أسيوط.

أما فريق بترول أسيوط فهو الأقرب للبقاء في دوري المحترفين لوجود فارق سبع نقاط بينه وبين دكرنس الذي يحتل المركز الخامس ولو نجح بترول أسيوط في الفوز على مكادي يوم الثلاثاء المقبل سيقطع خطوة كبيرة نحو البقاء خاصة إذ تعثر دكرنس أمام النصر للتعدين.

مواعيد مباريات الأسبوع الأول لمجموعة الهبوط

الثلاثاء 13 فبراير

بترول أسيوط × مكادي الثالثة عصرا

النجوم × الجمهورية شبين الثالثة عصرا

أسوان × أبوقير للأسمدة الثالثة عصرا

الاتصالات × المقاصة الثالثة عصرا

النصر للتعدين × دكرنس الثالثة عصرا .