تشافى يعلن قائمة برشلونة لمواجهة غرناطة فى الدورى الإسبانى

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غرناطة في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة، على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أندريس كريستنسن - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: بيدري - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان - مارك كاسادو - باو فيكتور.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا - لامين يامال - مارك جيويو.

عودة تير شتيجن ورافينيا إلى قائمة برشلونة أمام غرناطة

وشهدت قائمة فريق برشلونة، عودة الحارس الألماني أندريه تير شتيجن بعد غياب لفترة كبيرة للإصابة وخضوعه لعملية جراحية في الظهر، بالإضافة إلى البرازيلي رافيينا، بعد تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما.

بينما يفتقد تشافي في مباراة اليوم، لخدمات البرازيلي فيتور روكي بعدما رفضت لجنة المسابقات إلغاء الطرد الذى حصل عليه أمام ألافيس فى المواجهة السابقة.

ترتيب برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

ويوجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بينما يوجد فريق غرناطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير" برصيد 12 نقطة.