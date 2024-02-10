جوتا ونونيز يقودان هجوم ليفربول أمام بيرنلى فى الدورى الإنجليزى

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيرنلي، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، اليوم، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كاويمين كاليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جاريل كوانساه- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز- واتارو إندو- أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فريق بيرنلي حاليًا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة.