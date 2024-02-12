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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

آخرهم نسووى لاعب غينيا الاستوائية.. سجل الهدافين ببطولة كأس أمم أفريقيا عبر التاريخ

نسووى
نسووى

رغم توديع منتخب بلاده للبطولة من دور الـ16، إلا أنه تمكن من إحراز لقب هداف بطولة أمم إفريقيا 2023، التى اختتمت فعاليتها فى كوت ديفوار، بفضل الهاتريك الوحيد فى البطولة، الذى أحرزه إيميليو نسووي مهاجم غينيا الاستوائية فى مرمى  كوت ديفوار الذى حقق لقب البطولة بعدما جاء من بعيد.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، عقب تغلبه في اللقاء النهائي بنتيجة 2-1 على حساب نيجيريا.

ولم يستطع أي لاعب آخر، كسر رقم نسووي، رغم خروج منتخب غينيا الاستوائية من دور الـ 16 على يد غينيا بنتيجة 0-1.

وأصبح نسووي، ثاني لاعب من غينيا الاستوائية، يحصد هذا اللقب، بعدما حققه أيضا خافيير بالبوا في نسخة 2015 برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع الغاني أندريه أيو، والتونسي أحمد العكايشي، وديوميرسي مبوكاني وتييفي بيفوما.

سجل الهدافين على مر التاريخ :

1957 محمد دياب العطار مصر 5

1959 محمود الجوهري مصر 3

1962 واركو مانجستو إثيوبيا 3

عبد الفتاح بدوي مصر 3

1963 حسن الشاذلي مصر 6

1965 أوسي كوفي غانا 4

بين أتشيمبونج غانا 4

أوستاش مانجلي كوت ديفوار 4

1968 لوران بوكو كوت ديفوار 6

1970 لوران بوكو كوت ديفوار 8

1972 فانتامادي كيتا مالي 5

1974 مولامبا نداي الكونغو الديمقراطية 9

1976 نجو ليا غينيا 4

1978 فيليب أمواندي أوغندا 3

1980 سيجون أودجبامي نيجيريا 3

خالد لبيض المغرب 3

1982 جورج الحسن غانا 4

1984 طاهر أبو زيد مصر 4

1986 روجيه ميلا الكاميرون 4

عبد الله تراوري كوت ديفوار 4

1988 لخضر بلومي الجزائر 2

روجيه ميلا الكاميرون 2

عبد الله تراوري كوت ديفوار 2

جمال عبد الحميد مصر 2

1990 جمال مناد الجزائر 4

1992 رشيدي ياكيني نيجيريا 4

1994 رشيدي ياكيني نيجيريا 5

1996 كالوشا بواليا زامبيا 5

1998 حسام حسن مصر 7

بينديكت مكارثي جنوب أفريقيا 7

2000 شون بارتلت جوب أفريقيا 5

2002 باتريك مبوما الكاميرون 3

سالومون أولمبي الكاميرون 3

جوليوس أجاهووا نيجيريا 3

2004 فرانسيلو دو سانتو تونس 4

يوسف مختاري المغرب 4

جاي جاي أوكوشا نيجيريا 4

باتريك مبوما الكاميرون 4

2006 صمويل إيتو الكاميرون 5

2008 صمويل إيتو الكاميرون 5

2010 محمد ناجي جدو مصر 4

2012 مانوتشو جونكالفز أنجولا 3

ديديه دروجبا كوت ديفوار 3

بيير إيمريك أوباميانج الجابون 3

شيخ دياباتي مالي 3

حسين خرجة المغرب 3

كريستوفر كاتونجو زامبيا 3

إيمانويل مايوكا زامبيا 3

2013 واكاسو مبارك غانا 4

إيمانويل إمينيكي نيجيريا 4

2015 أندري أيو غانا 3

خافيير بالبوا غينيا الاستوائية 3

ديوميرسي مبوكاني الكونغو الديمقراطية 3

أحمد العكايشي تونس 3

تييفي بيفوما كولوسا الكونغو 3

2017 جونيور كابانانجا الكونغو الديمقراطية 3

2019 أوديون إيجالو نيجيريا 5

2021 فينسنت أبو بكر الكاميرون 8

2023 إيميليو نسووي غينيا الاستوائية 5

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