عاجل.. كوت ديفوار تصنع المعجزة وتتوج بكأس الأمم الإفريقية

توج منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة، بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وتقدم ويليام تروست إيكونج لصالح نيجيريا في الدقيقة 38.

وعاد منتخب كوت ديفوار في الشوط الثاني؛ ليسجل هدفين عن طريق فرانك كيسي في الدقيقة 62 وسيباستيان هالر في الدقيقة 81.

أحداث الشوط الأول

أنهى منتخب نيجيريا الشوط الأول من مباراته أمام كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية، متقدمًا بهدف دون رد في نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وجاء هدف التقدم لصالح منتخب نيجيريا في الدقيقة 38 عن طريق رأسية رائعة من مدافع وقائد النسور النيجيرية ويليام تروست إيكونج في الدقيقة 38.

وسيطر لاعبو كوت ديفوار على مجريات الشوط الأول لكن فشلوا في التسجيل.

وفي الدقيقة السادسة، ماكس جرادل أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها الدفاع من على القائم الأول.

سيمون أدينجرا لاعب كوت ديفوار سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت فوق العارضة لخارج الملعب.

في الدقيقة 16، سيرجي أورييه أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب وشتتها ويليام تروست قبل وصولها لهالر.

في الدقيقة 21، سيمون أدينجرا أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها نديكا برأسية من على القائم الثاني ثم تابعها ماكس جرادل بتسديدة مقصية خلفية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

كيسي أرسل تمريرة رائعة للاعب سيمون أدينجرا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة ولكن تصدى لها حارس نيجيريا ستانلي نوابيلي ببراعة ثم شتتها الدفاع لخارج الملعب.



أحداث الشوط الثاني

سيرجي أورييه أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وشتتها دفاع نيجيريا.

ماكس جرادل سدد الكرة من د اخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها كالفن باسي ثم أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي لتضيع فرصة التعادل.

في الدقيقة 60، سيمون أدينجرا انطلق بالكرة على الجانب الأيسر وأرسل تمريرة عرضية تابعها كيسي برأسية من أمام المرمى ولكن ضعيفة أمسك بها الحارس نوابيلي بسهولة.

في الدقيقة 62، أوديلون كوسونو أطلق تصويبة قوية من مسافة بعيدة ولكن تصدى لها الحارس ستانلي نوابيلي لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل في الدقيقة 62 بعدما أرسل سيمون أدينجرا الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها كيسي برأسية من على القائم الثاني مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 69، لوكمان أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة، وحولها ويليام تروست برأسية قوية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

سيباستيان هالر سدد الكرة بمقصية خلفية من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ونجح سيباستيان هالر في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 81 بعدما أرسل أدينجرا تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها هالر بتسديدة من على القائم الأول لتمر الكرة أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.