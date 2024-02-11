تشكيل مباراة كوت ديفوار ونيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023

أعلن إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، وجوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، تشكيل الفريقين للمواجهة المرتقبة في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023.

وشهدت تشكيل كوت ديفوار عودة سيرجي أورييه في مركز الظهير الأيمن بدلًا من سينجو، مع مشاركة سيباستيان هالير نجم بوروسيا دورتموند كرأس حربة بجانب ماكس جراديل وأدينجرا.

وجاء تشكيل كوت ديفوار على النحو الآتي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: سيرجي أورييه - أوديلين كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان

خط الوسط: جان ميشيل سيري - فرانك كيسي - سيكو فوفانا

خط الهجوم: سيمون أدينجرا - ماكس جراديل - سيباستيان هالر

أما تشكيل منتخب نيجيريا، فقد شهد مشاركة صامويل شيكويزي بدلًا من موسيس سيمون، مع الاعتماد على ثنائي وسط الملعب فرانك أونيكا وأليكس أيوبي.

وجاء تشكيل نيجيريا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابالي

خط الدفاع: كافين باسي - ويليام تروست إيكونج - سيمي أجايي

خط الوسط: زايدو زانوسي - أليكس أيوبي - فرانك أونيكا - أولا أينا

خط الهجوم: أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين - صامويل شيكويزي

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