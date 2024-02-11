موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم افريقيا حيث يترقب عشاق الكرة الإفريقية الموعد المنتظر لنهائي كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا، ويسعون لمعرفة القنوات الناقلة لهذا اللقاء الحاسم في النسخة رقم 34 من البطولة.

يدخل منتخب كوت ديفوار هذه المواجهة بطموح كبير للفوز وحصد اللقب، ويستفيد من عنصر اللعب على أرضه وأمام جماهيره بالمقابل، يطمح منتخب نيجيريا إلى تكرار تفوقه على كوت ديفوار بعد الفوز الذي حققه في المباراة التي جمعتهما في دور المجموعات، حيث انتهت بفوز النسور بهدف نظيف.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم افريقيا

وعن موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم افريقيا فتنطلق المباراة المرتقبة اليوم الأحد العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الحسن واتارا" بكوت ديفوار، كما يواجة كل من منتخب جنوب أفريقيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

طاقم تحكيم نهائي كأس أمم إفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" في بيان رسمي أسماء حكام مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم افريقيا، حيث سيضم الطاقم التحكيمي كل من الحكم الدولي دحان بيدا، بالتعاون مع جيرسون وديانا وديانا شيكوتيشا والمغربية بشرى كربوبي، وسيتولى محمود عاشور التحكيم بتقنية "VAR"، بمساعدة ريفيرت ماريا.

كوت ديفوا ونيجيريا في أمم أفريقيا 2024

تجاوز منتخب كوت ديفوار نصف النهائي بفوز صعب على الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، بينما حققت نيجيريا الفوز على جنوب إفريقيا في نصف النهائي بركلات الترجيح، وبهذا الفوز أهل المنتخبين لخوض مواجهة مثيرة في النهائي المرتقب لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

مواجهات المنتخبين السابقة

تجري نيجيريا وساحل العاج مواجهتهما التاريخية للمرة الثامنة في إطار كأس الأمم الإفريقية، حيث سبق أن انتهت المواجهات بتحقيق نيجيريا للفوز في 3 مناسبات، بينما حقق ساحل العاج انتصارين، وسجل التعادل في مناسبتين.

الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا 2024

يحصل كل منتخب خارج دور الثمانية على مبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي، المنتخبان الخاسرين في نصف النهائي يحصلون على 2.5 مليون دولار.

أما بالنسبة للفائز بالبطولة، فإنه يستحق الجائزة الكبرى قيمتها 7 ملايين دولار، بينما تبلغ جائزة الوصيف 4 ملايين دولار.

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