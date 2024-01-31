الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخبات المتأهلة لدور 8 أمم إفريقيا 2024

أمم إفريقيا
أمم إفريقيا

أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء، على منافسات دور الـ16 بطولة  امم افريقيا ، المقامة حاليًا في كوت ديفوار عقب نهاية مباراة المغرب وجنوب أفريقيا ليتكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستستمر حتي 11 فبراير المقبل.

المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية  2023

و المنتخبات المتأهلة لدور 8 امم افريقيا 2024  هم  نيجيريا، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، غينيا، مالي، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا.

وفي دور 8 امم افريقيا 2024هذا الدور، سيواجه المنتخب النيجيري، نظيره الأنجولي، بينما سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، نظيره الغيني.

وسيلتقي المنتخب المالي، نظيره الإيفواري (صاحب الضيافة)، في حين سيواجه منتخب جنوب إفريقيا، نظيره الرأس الأخضر.

وودع منتخبي المغرب ومصر وموريتانيا، منافسات البطولة، من دور الـ 16، في حين غادر منتخبي تونس والجزائر، المنافسات من دور المجموعات لكأس الأمم.

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موعد مباريات دور الـ 16 ببطولة كاس أمم إفريقيا 2024 اليوم

مواعيد مباريات دور الثمانية لكأس امم افريقيا 2024

الجمعة 2 فبراير

السابعة مساء.. نيجيريا × أنجولا 

العاشرة مساء.. الكونغو الديمقراطية × غينيا 

السبت 3 فبراير

السابعة مساء.. مالي × كوت ديفوار 

العاشرة مساء.. الرأس الأخضر × جنوب أفريقيا 

وستقام مباراتي الدور نصف النهائي، يوم السابع من فبراير المقبل، بينما ستقام مباريات تحديد المركز الثالث يوم العاشر من نفس الشهر، على أن تقام المبارة النهائية يوم الحادي عشر من فبراير.


وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.

 

وشهدت النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا العديد من المفاجأت والتي بدأت مبكرًا بتوديع منتخبي الجزائر وتونس المنافسات من دور المجموعات، وتلاها خروج منتخب السنغال من دور الـ16 بالخسارة أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، صاحب الأرض، والذي كان بعيدًا عن المنافسة وتأهل ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.


كما خرج المنتخب المغربي من دور الـ16 للبطولة بالخسارة أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، لتودع كل المنتخبات العربية البطولة، بالإضافة إلى توديع المنتخب البطل ووصيفه من نفس الدور.

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أمم أفريقيا دور 8 امم افريقيا ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2023 الكونغو الديمقراطية

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