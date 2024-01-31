الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دور الـ16 من أمم إفريقيا.. سقوط البطل والوصيف ورابع العالم.. و5 حالات طرد

خروج منتخب مصر من
خروج منتخب مصر من دور الـ16 إحدى مفاجآت البطولة

حفلت مباريات دورالـ16 في النسخة 34 من بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل، بالمتعة والإثارة، والمفاجآت التي تمثلت في خروج منتخبات مصر والمغرب والسنغال.

وكان خروج منتخبي مصر والسنغال بسيناريو واحد بعد تعادل مصر مع الكونغو الديمقراطية 1-1، وبنفس النتيجة تعادلت السنغال مع كوت ديفوار، ثم الهزيمة بركلات الترجيح، أما خروج المغرب فكان بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.

منتحب جنوب إفريقيا أطاح بالمغرب

16هدفا وست ركلات جزاء و5 حالات طرد

شهدت مباريات دور الـ16 في بطولة الأمم الإفريقية تسجيل 16 هدفا وانتهت ست مباريات بالفوز ومباراتان بالتعادل وتم حسمهما بركلات الترجيح وكان الفوز الأكبر في دور الـ16 من نصيب منتخب أنجولا الذي هزم ناميبيا بثلاثة أهداف نظيفة.

كما شهدت مباريات دور الـ16، 6 ركلات جزاء سجل منها مصطفى محمد في مرمى الكونغو الديمقراطية وريان مينديز لاعب الرأس الأخضر في مرمى موريتانيا والإيفواري فرانك كيسي في مرمى السنغال والبوركيني بيرتراند تراوري في مرمى مالي، بينما أهدر إيميلو نسووى لاعب غينيا الإستوائية ركلة جزاء في مباراة غينيا، وأهدر المغربي أشرف حكيمي ركلة جزاء في مباراة جنوب إفريقيا.

واستخدم الحكام البطاقات الحمراء خمس مرات في مباريات دور الـ16، وشهدت مباراة أنجولا وناميبيا حالتي طرد من نصيب الأنجولي أديلسون دا كروز والناميبي لوبيتي هاوكونجر.

وكانت باقي البطاقات الحمراء من نصيب محمد حمدي مدافع منتحب مصر وسفيان أمرابط لاعب المغرب وفيديريكو بيكورو لاعب غينيا الإستوائية.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي 

الجمعة 2 فبراير

نيجيريا × أنجولا.. السابعة مساء

الكونغو الديمقراطية × غينيا.. العاشرة مساء

السبت 3 فبراير

مالي × كوت ديفوار.. السابعة مساء

الرأس الأخصر × جنوب إفريقيا.. العاشرة مساء

بطولة الأم الإفريقية منتخب مصر منتخب السنغال منتخب المغرب لكونغو الديمقراطية

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