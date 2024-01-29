الشوط الأول.. طنطا يتقدم على المقاصة وأسوان يتعادل مع بروكسي

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة وطنطا، المقامة بملعب الترسانة، في الأسبوع التاسع عشر والأخير بالمرحلة الأولى في مسابقة دوري المحترفين، بتقدم طنطا بهدف سجله أقطاى عبد الله في الدقيقة 33.

في الدقيقة 19 كان فرصة لطنطا عندما مرر شيكا كرة عرضية من ركلة حرة مرت أمام المرمى دون أن تجد من يتابعها. وفي الدقيقة 30 أجرى عمرو أنور المدير الفني لطنطا الذي أدار المباراة من المدرجات بسب الإيقاف تغييرًا اضطراريًا بنزول أقطاى عبد الله بدلًا من نانا أنتوى المصاب.

في الدقيقة 33 سدد شهاب فتحي كرة من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس ووصلت إلى أحمد علي الذي مررها عرضية لأقطاي عبد الله فسددها داخل المرمى مسجلا لاهدف التقدم لفريق طنطا.

في الدقيقة 36 احتسب الحكم عمرو الشناوي ركلة جزاء لطنطا تصدى لها عبد الرحمن الدح، وسدد الكرة بجوار القائم الأيمن ليهدر فرصة تعزيز تقدم فريقه، واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف دون رد.

وفي ملعب الأسيوطي سبورت انتهى الشوط الأول من مباراة لافيينا ووادي دجلة بتقدم لافيينا 2-1 هشام نيمار في الدقيقة 20، وتعادل علي حسين لوادي دجلة في الدقيقة 37 ثم سجل هشام نيمار هدف لافيينا الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الإسماعيلية انتهى الشوط الأول من مباراة القناة والنصر للتعدين بالتعادل بدون أهداف.

وفي أسوان انتهى الشوط الأول من مباراة أسوان وبروكسي بالتعادل بدون أهداف.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود والجمهورية شبين، بتقدم حرس الحدود بهدف سجله محمود أبوجودة.