الشوط الأول.. السكة الحديد وغزل المحلة يتقدمان على بترول أسيوط ودكرنس

انتهى الشوط الأول من مباراة بترول أسيوط والسكة الحديد المقامة بملعب بترول أسيوط في الأسبوع التاسع عشروالأخير بالمرحلة الأولى في مسابقة دوري المحترفين بتقدم السكة الحديد بهدف سجله محمود عبد العاطي.

السكة الحديد كان الأفضل والأخطر في بداية الشوط الأول ونجح محمود عبد العاطي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة العشرة بعد دربكة أمام مرمى بترول أسيوط نتيجة كرة طولية من رمية تماس.

بعد مرور ربع ساعة دخل بترول أسيوط أجواء المباراة واتيحت له أول فرصة في الدقيقة 16 ومن رمية تماس أيضا تهيأت الكرة أمام المرمى لأبوبكر فوزي الذي سددها فوق العارضة.

في الدقيقة 26 أهدر محمود سمكة فرصة التعادل لبترول أسيوط عندما تلقي كرة عبد الله عادل العرضية وسددها بشكل غريب بعيدا عن المرمى.

حاول لاعبو بترول أسيوط إدراك التعادل دون جدوي واحتسب الحكم عبد الرحمن صالح أربع دقائق وقت بدل ضائع اتيحت في الدقيقة الأولى منها فرصة للبترول عندما مرر عبد الله عادل كرة عرضية سددها أبوبكر فوزي بر أسه وأنقذها مؤمن جابر حارس السكة الحديد لينتهي الشوط الأول بتقدم السكة الحديد بهدف.

وفي ملعب غزل المحلة انتهى الشوط الأول من مباراة غزل المحلة ودكرنس بتقدم غزل المحلة بهدف سجله تشارلز باسي في الدقيقة 26.

وفي الإسكندرية انتهى الشوط الأول من مباراة أبوقير للأسمدة وراية بالتعادل بدون أهداف.

وفي ملعب خيري بشارة بالجونة انتهى الشوط الأول من مباراة مكادي وبتروجت بالتعادل بدون أهداف.

وفي ملعب السلام انتهى الشوط الأول من مباراة الاتصالات والنجوم بالتعادل بدون أهداف.