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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة أمم أفريقيا.. تفوق ساحق لمنتخب مصر على الكونغو الديمقراطى تاريخيا

أخر مواجهة بين مصر
أخر مواجهة بين مصر والكونغو الديمقراطية عام 2019

خلال 11 مباراة خاضها منتخب مصر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية تفوق منتخب مصر بشكل واضح وحقق سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة وانتهاء ثلاث مباريات بالتعادل، وسجل منتخب مصر 22 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف .

منتخب مصر خاض 8 مواجهات رسمية أمام الكونغو الديمقراطية في نهائيات الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم والأمم الأفريقية حقق خلالها ستة انتصارات وتعادل مرة واحدة وخسر مباراة واحدة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه خمسة أهداف كما خاض منتخب مصر ثلاث مباريات ودية أمام الكونغو الديمقراطية حقق خلالها فوزا واحدا وتعادل مرتين وسجل 8 أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

وواجه منتخب مصر الفريق الكونغولي بثلاثة أسماء وكانت المواجهة الأولى عام 1970 كان إسم الكونغو كينشاسا ثم تغير إلى زائير ثم الكونغو الديمقراطية.

المواجهة الأولى كانت يوم 11 فبراير 1970 في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية في الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في السودان وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدف سجله علي أبوجريشة في الدقيقة 71.

في التاسع من مارس عام 1974 التقي منتخبا مصر والكونغو الديمقر اطية " زائير" باستاد القاهرة في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر وانتهت المباراة بفوز الكونغو الديمقراطية 3-2 بعد سيناريو مثير حيث تقدم منتخب مصر بهدفين سجلهما مويبو في مرماه وعلى أبوجريشة في الدقيقتين  41 و54 واعتقد الجميع أن منتخب مصر سيحقق فوزا كبيرا لكن ماحدث أن محمد توفيق قلب الدفاع خرح مصابا في الشوط الثاني ولعب بدلا منه عبد الكريم الجوهري فانكشف دفاع منتخب مصر وسجل نداي هدفين في الدقيقتين 55 و72 وسجل كيدومو هدفا في الدقيقة 61 ليفوز منتخب الكونغو الديمقراطية ويتأهل للمباراة النهائية ويحقق اللقب.

منتخب زائير الذي فاز على منتخب مصر عام 1974

بعد غياب 15 سنة التقي منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية في تصفيات الأمم الإفريقية 1990 وأقيمت المباراة الأولى يوم 16 يوليو 1989 في القاهرة وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما حسام حسن وأيمن شوقي وانتهت المباراة الثانية التي أقيمت يوم 30 يوليو 1989 في كينشاسا بالتعادل السلبي .

انجاز تاريخي لحسام حسن 

في الثالث من فبراير عام 2006 التقي منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية باستاد القاهرة في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر وانتهت بفوز كبير لمنتخب مصر بنتيجة 4-1 وسجل الأهداف أحمد حسن في الدقيقتين 33 من ركلة جزاء و89 وحسام حسن وعماد متعب في الدقيقتين 41 و58 وسجل عبد الظاهر السقاد في مرماه هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد في الدقيقة 45 وفي هذه المباراة حقق حسام حسن رقما قياسيا وأصبح أكبر لاعب يسجل في نهائيات الأمم الأفريقية.

في عام 2008 التقى منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية مرتين في تصفيات كأس العالم 2010 وأقيمت المباراة الأولى باستاد القاهرة يوم 1 يونيه 2008 وانتهت بفوز منتخب مصر 2-1 وسجل الهدفين عمرو زكي وأحمد عيد عبد الملك في الدقيقتين 69 و80 وسجل هيريتا إيلونجا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 14 ..وفي المباراة الثانية التي أقيمت في كينشاسا يوم 7 سبتمبر 2008 فاز منتخب مصر بهدف سجله محمد أبوتريكة في الدقيقة 31.

مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عام 2006

أخر المواجهات بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية أقيمت يوم 26 يونيه 2019 باستاد القاهرة في الدور الأول لبطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر وانتهت بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلما أحمد المحدي ومحمد صلاح في الدقيقتين 20 و63.

تفوق مصر في المواجهات الودية

إضافة للمباريات الرسمية التقي منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية ثلاث مرات وديا وأقيمت المباراة الأولى يوم 14 يناير 2004 باستاد بورسعيد وانتهت بالتعادل 2-2 وسجل أحمد بلال هدفي منتخب مصر في الدقيقتين 40 و52 وسجل دينزي وكالوليكا هدفي الكونغو الديمقراطية في الدقيقتين 54 و67.

المباراة الودية الثانية أقيمت يوم 11 أغسطس 2010 باستاد القاهرة وانتهت بفوز منتخب مصر 6-3 وسجل الأهداف أحمد علي في الدقيقتين 3 و34 وأحمد فتحي في الدقيقة 41 ومحمد أبوتريكة في الدقيقة 45 وأحمد حسن في الدقيقة 49 ومحمد ناجي جدو في الدقيقة 61.

أخر المواجهات الودية كانت يوم 2 مارس 2012 في العاصمة القطرية الدوحة وانتهت بالتعادل السلبي.

منتخب مصر منتخب الكونغو الديمقراطية علي أبوجريشة حسام حسن احمد حسن

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