الزمالك يواجه الأهلى السعودى فى نهائى بطولة كأس التحدى بدبى

يشهد ستاد أل مكتوم بنادي النصر بمدينة دبي في الإمارات المباراة النهائية لبطولة كأس التحدي بين الزمالك والأهلي السعودي في السادسة مساء اليوم الأحد، وتسبق المباراة مواجهة بين الرجاء المغربي ووهان الصيني في الثالثة عصرا لتحديد المركزين الثالث والرابع.

الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الرجاء المغر بي 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 وظهر الزمالك بمستوى أفضل من مباراتي الوحدة الإماراتي وأم صلاص القطري في دورة الوحدة الدولية.

عودة محمود علاء لتدعيم الدفاع

وأدى فريق الزمالك تدريبا استشفائيا أمس؛ نظرا لضيق الوقت ومن المنتظر أن يقوم معتمد جمال المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الأساسي وعودة محمود علاء للعب قي قلب الدفاع بجوار محمود حمدي الونش الذي يحرص معتمد جمال على الدفع به في كل المباريات لتجهيزه فنيا وبدنيا بعد عودنه من الإصابة.

ويسعى الزمالك للفوز وحصد اللقب لكنه سيواجه صعوبة أمام الأهلي الذي يضم كتيبة من اللاعبين المحترفين لذلك سيكون محمد عواد حارس المرمى وخط الدفاع في اختبار شديد الصعوبة.

الأهلي السعودي يتسلح بالمحترفين

في المقابل تأهل الأهلي السعودي للمباراة النهائية بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف أمام ووهان الصيني إلى الفوز 3-1 ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري السعودي برصيد 40 نقطة من 19 مباراة بفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر ويضم الأهلي عدد من اللاعبين المحترفين أمثال الحارس السنغالي إدوراد ميندي وأزجان أليوسكي من مقدونيا الشمالية والتركي ميريج ديميرال والبرازيلي روجير إبيانزا داسيلفا والإيفواري فرانك كيسي والإسباني جابريل فيجا والفرنسي ألان سانت ماكسيمين والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو وسغيب إدوارد ميندي ورياض محرز عن الفريق لمشكارتهما مع منتخبي السنغال والجزائر في بطولة الأمم الأفريقية.