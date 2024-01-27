تفاصيل الساعات الأخيرة فى اختيار مدرب الزمالك الجديد

كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن آخر التطورات فيما يتعلق بملف المدير الفني الجديد للفريق والذي سيتم التعاقد معه خلال الساعات المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات إلى “الدستور”، أن إدارة الزمالك استقرت على عدم الإعلان عن اسم المدرب قبل نهاية معسكر الإمارات الحالي للحفاظ على تركيز اللاعبين والجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال.

وأوضح أن المنافسة تنحصر حاليًا بين الأمريكي بوب برادلي إلى جانب البرتغالي خوسيه جوميز لاختيار أحدهما لتولي المسئولية الفنية.

وتابع المصدر :"هناك اجتماع لمجلس الزمالك خلال الساعات المقبلة وفي الجلسة سيتم التصويت بين أعضاء المجلس لاختيار جوميز أو برادلي بشكل نهائي".

وفي سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديل برنامج الأبيض اليوم، والاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية في فندق الإقامة بدبي، بدلا من خوض المران على الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم استعداداً للقاء نهائي كأس تحدي دبي.

جاء قرار الجهاز الفني بالاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية فقط، في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون بعد خوض مباراة الرجاء المغربي بالأمس في نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني.

وأبدى عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز على الرجاء المغربي في نصف نهائي بطولة كأس تحدي دبي.

وأوضح اللاعب أنه يهدي الفوز لجماهير نادي الزمالك التي تساند الفريق باستمرار، ووعدهم ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة من أجل الظهور بأفضل مستوى.

وشدد عمر جابر على أن الزمالك استفاد من المباريات الودية الأخيرة في الاطمئنان على بعض اللاعبين العائدين من الإصابة أمثال مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى الوقوف على مستوى بعض اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول.