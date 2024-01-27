مصدر بالزمالك يكشف لـ"الدستور" موقف عودة سيف فاروق جعفر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول حسين لبيب رئيس النادي في المفاوضات بشكل مباشر مع إدارة بيراميدز لضم سيف فاروق جعفر لاعب الفريق.

ويقود لبيب بشكل شخصي المفاوضات مع مسئولي بيراميدز وسط علاقته الطيبة بهم.

وأكد المصدر لـ"الدستور" حصول مسئولي الزمالك على موافقة سيف فاروق جعفر على العودة للفريق حيث عرض اللاعب التنازل عن مستحقاته المتأخرة لدى بيراميدز وفسخ التعاقد بشكل ودي.

في الوقت الذي يرغب مسئولو بيراميدز في الحصول على عائد من وراء بيعه وطلبوا من مسئولي الزمالك الحصول على 10 ملايين جنيه لكن الأمر قوبل بالرفض من الزمالك.

ويضغط سيف فاروق جعفر على مسئولي بيراميدز بقوة لإقناعهم بالموافقة على الأمر وفسخ التعاقد بشكل ودي ورد مقدم التعاقد الذي حصل عليه وكل المستحقات دون الحصول على أي عائد مالي من الزمالك.

وجاءت رغبة سيف جعفر في العودة للزمالك والرحيل عن بيراميدز بسبب خروجه من حسابات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بشكل نهائي.